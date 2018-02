El pdecat ve "oportunista" que un diputado de upn devuelva dinero por faltar al congreso

13/02/2018 - 13:47

El PDeCAT tildó este martes de "oportunista" que el diputado de UPN en el Congreso Íñigo Alli haya anunciado que devolverá la parte de su sueldo correspondiente a cinco sesiones parlamentarias a las que no acudió porque estaba en cursos de formación.

El diputado de la formación catalana Jordi Xuclà valoraba así que Alli haya anunciado esta iniciativa después de que se haya informado de que este diputado navarro está entre los que más se ausentan de la Cámara Baja.

Entre los que menos acuden también están los miembros de ERC Gabriel Rufián y Joan Tardà, que vienen alegando que su ausencia es una forma de protesta por la actuación del Estado en Cataluña respecto al referéndum del 1-O y el proceso secesionista.

A este respecto, Xuclà dijo que es ERC quien debe explicar la ausencia de sus parlamentarios de las Cortes, al tiempo que estimó "oportunista" la iniciativa de Alli de devolver parte de su sueldo.

Precisamente hoy, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, aseguró que todas las ausencias de sus parlamentarios han sido justificadas por razones "médicas o políticas" ante la Presidencia de la Cámara.

"APRETAR EL BOTÓN"

Según el diputado del PDeCAT, hay que ir "al fondo de la cuestión" sobre el trabajo de los parlamentarios y preguntarse si hay quienes van al Congreso "pero su función es apretar el botón y no han hecho ni una intervención en Pleno o no han presentado ninguna iniciativa en comisión".

"El parlamentarismo de verdad no es un parlamentarismo formal, es un parlamentarismo sustancial", añadió Xuclà, quien añadió que lo verdaderamente escandaloso esta legislatura en la Cámara Baja es que no se hacen leyes porque PP y Ciudadanos amplían indefinidamente el plazo de enmiendas.

Sostuvo que en este planteamiento hay un "cálculo partidista" de PP y Ciudadanos, puesto que al primero no le interesa que se tramiten iniciativas que no comparte y el segundo quiere trasladar con ello a los españoles que el Gobierno no da soluciones.

