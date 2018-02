El principal acusado niega haber obligado a prostituirse su novia menor y dice que es una venganza de ella

13/02/2018 - 14:48

El principal acusado por inducir a la prostitución a su novia menor en Tomelloso se ha declarado inocente ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real y ha alegado que se trata de una "venganza" por parte de la chica, ahora ya mayor de edad, porque quiso dejarla al descubrir que se acostaba con otro.

CIUDAD REAL, 13 (EUROPA PRESS)

Junto al joven se han sentado en el banquillo su madre, una mujer para la que trabajaba la menor como niñera y siete supuestos clientes.

La explicación que ha dado el principal acusado, para el que la Fiscalía pide siete años por inducir a la prostitución a una menor y malos tratos, se basa en su ignorancia de lo que hacía su pareja durante las horas en que él trabaja en el campo --de 7.00 a 9.00 horas--. "Yo me iba a trabajar y ella se quedaba sola", al tiempo que ha negado que su madre le buscara clientes o la obligara a ejercer la prostitución.

Ha comentado como ella tenía problemas con la bebida y el alcohol y además que era muy posesiva. "No quería que hablara con nadie y no me dejaba tener teléfono". Precisamente, según el relato del acusado, esta actitud de la menor y ante la amenaza del joven de dejarla por descubrir que lo estaba engañando, fue lo que provocó la pelea que ella denuncia como malos tratos, y que él ha explicado que fue al contrario. "Ella era la que me pegaba a mí y me amenazaba que si la dejaba me iba a enterar", ha afirmado el acusado, que ha admitido insultarla pero, ha afirmado, "nunca la toqué".

Por su parte, la madre del joven ha corroborado la versión de este haciendo hincapié en su actitud "celosa". "No quería ni siquiera que le diera un beso a mi hijo", negando que ella tuviera algo que ver con las actividades delictivas de las que se le acusa.

Además, ha afirmado no conocer a la mujer para la que trabajaba la menor, así como a la mayoría de los supuestos clientes y ha apoyado la versión de su hijo de tratarse de una venganza, en su caso.

En el caso de la mujer para que trabajara la menor como niñera, ha explicado que la contrató para que cuidara de su hijo durante las vacaciones de Navidad en diciembre de 2015, que en ningún momento sospechó que fuera menor, porque le dijo que tenía 19 años. Ha negado que la indujera a prostituirse o le buscara clientes, por el contrario, considera que la menor la ha denunciado porque discutió con ella a raíz de faltarle unas joyas en su casa: "sabía que había sido ella, porque nadie más había estado en mi casa y le di el plazo de una semana para que me las devolviera".

Ha admitido que ejerció la prostitución hace 10 años durante unos meses, pero que ahora no tiene ningún tipo de relación que este mundo y que conocía a alguno de los supuestos clientes, unos por haber estado en un bar que regentó hace unos años en Tomelloso y otro por haberle hecho unos trámites con una compraventa de un coche, "pero nada más".

Finalmente, han declarado los supuestos clientes, un total de siete, de los cuales dos se han acogido a su derecho de no declarar y tres sólo han querido contestar a las preguntas de su abogado.

De los cinco que han declarado, dos de ellos han admitido no conocer a la menor, que se enteraron de todo cuando la Guardia Civil los llamó para que se presentaran a declarar. El resto alegan un conocimiento superficial, uno por que le alquiló el piso donde vivía con su novio, y otro porque tenía una inmobiliaria a la que fue acompañada por la madre de su pareja buscando vivienda, y un tercero, porque se la presentó una vecina y no la volvió a ver. Todos han negado haber tenido relaciones sexuales con la chica y todos han declarado que desconocían que era menor.

La vista continúa este miércoles con la declaración de la menor en el momento de los hechos, y que actualmente ya es mayor de edad.