Rivera anuncia una reunión con el pp para abordar la posible reforma de la loreg

13/02/2018 - 14:24

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció este martes una reunión, el miércoles de la próxima semana, con una delegación del PP para analizar la posible reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Ciudadanos se reunió la semana pasada con Unidos Podemos, con quien encontró posibles puntos de acuerdo para esa reforma, y este miércoles se reunirá con el PSOE con ese mismo objetivo.

En una intervención abierta a los medios de comunicación durante la reunión del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Rivera subrauó que el PP y el PSOE eran reticentes a esas reuniones pero accedieron a ellas al ver que había encuentro con Unidos Podemos.

Su objetivo es que las próximas elecciones generales se rijan por una legislación "más justa y más proporcional" porque la actual es "la soñada" por los nacionalistas, que son sus principales beneficiarios. Pidió por ello al PP y al PSOE que en vez de pensar "con la calculadora de escaños piensen en España".

Si en Cataluña no hay posibilidad de un gobierno alternativo a los independentistas, insistió, es por "la maldita" ley electoral que el PP y el PSOE no han querido cambiar en décadas. Se mostró además convencido de que la mayoría de votantes de esas formaciones están de acuerdo con los postulados de Ciudadanos para que los votos valgan igual, haya listas abiertas, un mailing único y que los prófugos de la Justicia como Carles Puigdemont no puedan ser candidatos.

Rivera pidió a los partidos mayoritarios que acepten la realidad de un país que ha cambiado desde que se aprobó la Loreg y que permitan que la mayoría social se refleje en el Parlamento o que quien gana las elecciones pueda gobernar. "No vamos a estar toda la vida pidiendo perdón al PNV o a ERC" por buscar una mayor representación del voto, aseguró.

