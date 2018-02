Rivera exige al pp que no "sacrifique" a los españoles por cálculos "de su descomposición política"

13/02/2018 - 14:37

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió este martes al PP que no "sacrifique" a los españoles por cálculos sobre su "descomposición política" a causa de los múltiples casos de corrupción que le afectan.

En una intervención abierta a los medios de comunicación durante la reunión del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Rivera denunció los "nuevos capítulos" del "culebrón" de la corrupción del PP protagonizado por el extesorero del PP Luis Bárcenas al corroborar ante el juez lo que dijo Ricardo Costa sobre la financiación de ese partido.

Se refirió también a las declaraciones de Francisco Granados y sus acusaciones contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y su antecesor en el cargo Ignacio González, y denunció lo "surrealista" de ver a dirigentes del PP querellándose entre ellos, algo "impropio del partido que gobierna España".

"España no se merece esto", denunció, al tiempo que defendió la conveniencia de que todos los implicados den explicaciones a los ciudadanos compareciendo ante la comisión de investigación correspondiente, si bien "no hay días suficientes" para abordar todas las informaciones que se van conociendo.

En todo caso, Rivera pidió que "los nervios" del PP y sus "querellas internas" no afecten a la estabilidad de España y no compliquen todavía más la vida de los ciudadanos que ya han tenido que pagar de sus bolsillos esa corrupción.

Reclamó por ello que el PP cumpla con sus compromisos de investidura y se puedan aprobar con ello los Presupuestos Generales del Estado y las medidas preacordadas con Ciudadanos para bajar el IRPF, ampliar el permiso de paternidad o aumentar las plazas de escolarización para niños de cero a tres años.

Aseguró que Ciudadanos seguirá siendo garante de estabilidad pero también exigente con el cumplimiento de esos acuerdos, con la premisa de que "no está en nuestras manos decidir cuánto dura la legislatura" sino que está en manos de Rajoy en función de si cumple o no con los acuerdos. Si hay problemas internos del PP, espetó, que los resuelvan en un Congreso o en unas primarias, aunque las tienen "prohibidas", pero que no culpen a los españoles.

