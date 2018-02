PP ve "preocupante la credibilidad" que da la oposición a las acusaciones de Granados a Cifuentes

13/02/2018 - 14:58

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha señalado que es "preocupante" la credibilidad que da la oposición a las acusaciones que ha vertido el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, sobre que la dirigente madrileña conocía la supuesta financiación irregular del partido, en el marco del caso Púnica.

Así lo ha indicado el portavoz popular, Enrique Ossorio, en rueda de prensa tras la junta de portavoces, tras las críticas de la oposición al vincular Granados a la presidenta autonómica a la supuesta financiación irregular de su partido.

"Me parece preocupante que reaccione de la manera que han reaccionado hoy, cuando estamos hablando de un señor que estuvo como preso preventivo tres años, y es una persona que tenía en el altillo de su casa un millón de euros. Me preocupa la credibilidad que le dan mis compañeros, se observa que está intentando rebajar su culpa e intenta esparcir su culpabilidad para tener menos condena. Lo que han conseguido con estas declaraciones es una querelle de Cifuentes por los daños a su imagen y a su honor", ha lamentado Ossorio.

Así, el popular ha insistido en que le parece "muy triste" que hayan reaccionado de esa manera, "pidiendo la comparecencia de la presidenta en todos los sitios, sin esperar resolución judicial, sin que sean relevantes las declaraciones". "La política española necesita mejorar", ha sostenido Ossorio.

Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha criticado que el reglamento es "decimonónico" y "rígido". Ossorio le ha contestado que ese reglamento fue aprobado por unanimidad" con PSOE e IU. "No se ha enterado todavía que los reglamentos lo que hacen es defender a las minorías, frente a las mayorías, proteger a los partidos que tienen menos votos. Decir que el reglamento es decimonónico es no enterarse de nada en estos años que llevamos aquí", le ha espetado.

Sobre el cumplimiento del acuerdo de investidura que firmaron con Ciudadanos, Ossorio ha asegurado que las leyes están paralizadas porque necesitan una mayoría de dos tercios en el Pleno, y ha incidido en que se tienen que entender con Podemos y PSOE para sacar estas leyes pero no quieren decir que no estén incumpliendo el acuerdo en materia de regeneración democrática.

"Ellos votan siete de cada diez veces con PSOE y Podemos y es cierto que Cifuentes Gobierna gracias a ellos y que nos han apoyado en los presupuestos. Creo que podemos seguir alcanzando acuerdos, aunque hemos tenido etapas de desencuentros relacionadas en poner el foco en intentar que Cifuentes compareciera con la única voluntad de poder hacerle una foto para que esté involucrada en la corrupción. Esto sólo supone más un desengaño", ha añadido el popular.

ACUERDO PACTO REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha remitido una carta a la presidenta de la Comunidad en la que rechaza el pacto de regeneración democrática que propuso la dirigente por ser "insuficiente" con "meras aportaciones" y por comportamientos "presuntamente delictivos".

A este respecto, Ossorio ha lamentado su decisión, al mismo tiempo que ha agradecido que asistiera a la reunión que convocó Cifuentes, algo que demostró, a su parecer, "educación e interés" en la regeneración, a pesar de que luego "puedan no coincidir".

Según el popular, deberían haber acudido todos los grupos para llegar a un acuerdo sobre el contenido de esas normas, ya que discrepan en "pequeñas cosas".

"Si nos sentamos los cuatro podemos llegar a un acuerdo sobre el contenido de estas leyes, y proponer una especie de código ético y de transparencia para que todos los partidos nos propusiéramos pautas de conducta que yo creo que son importantes".

A pesar de la decisión de los socialistas, Ossorio ha asegurado que "no van a cesar en sacar adelante esas leyes". "Lamentamos que no le haya gustado el documento, pero no vamos a parar y estamos abiertos a propuestas de mejora. Podemos y Ciudadanos se han quitado la careta y ellos no quieren hablar de regeneración democrática, porque no les interesa dejar de hablar de eso", ha concluido.