Un total 300 alumnos de ESO conmemoran el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia en Ibercaja

13/02/2018 - 14:53

Un total de 300 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)han participado este martes, 13 de febrero, en un acto que ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero. La actividad ha tenido lugar en el Patio de la Infanta de Zaragoza.

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

La Fundación Ibercaja ha organizado esta sesión en colaboración con la delegación del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad y la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) de Aragón.

El director general de la Fundación Bancaria Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha explicado que esta entidad pretende el desarrollo de la Comunidad y, en este sentido, "también el desarrollo de las niñas científicas".

"Esperemos que en esta sala tengamos algún futuro Premio Nobel", ha deseado Rodrigo, para apostar porque "las niñas tengan la libertad de decidir, sin prejuicios de ningún tipo, su futuro profesional y si les gusta la ciencia y la tecnología puedan dedicarse a ella libremente".

Según ha dicho, el género no debe supone "ningún problema para ninguna persona", una cuestión que desde la fundación se trabaja también a través de otros programas.

Por otra parte, se ha felicitado por la colaboración con el Gobierno de Aragón, el CSIC y la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de la Comunidad, así como por que "la comunidad educativa se adhiera a este proyecto", coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia establecido por la ONU.

REFERENTES

El acto ha contado con la presencia de la consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría; de la presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) Aragón, María Villarroya, y de la delegada del CSIC en la Comunidad, María Jesús Lázaro.

Esta última ha indicado que en esta jornada se ha tratado sobre los juguetes y videojuegos sexistas y se han expuesto ejemplos de éxito de mujeres "para que las niñas tengan referentes" y esto les anime a "estudiar lo que ellas quieran".

En este sentido, ha dicho que "es común en las niñas tener miedo al fracaso" y esto hace que a edades tempranas, a los seis años, "ya digan que no valen para las Matemáticas", mientras que "al niño no le importa la nota que saque" y por eso "hay que motivarlas" y explicarles que "no pasa nada por tener una nota mala porque de todo se aprende".

María Jesús Lázaro ha comentado que el objetivo de la sesión es que las niñas de primero y segundo de la ESO, que todavía pueden elegir el itinerario que van a seguir, "si quieren estudiar carreras científicas y tecnológicas, se vean con ganas de hacerlo".

Por su parte, la consejera Pilar Alegría ha apostado por que las mujeres en edad temprana reciban el mensaje de que "con trabajo y tenacidad pueden llegar a ser lo que quieran" y no han de tener miedo al fracaso" porque "el éxito no responde al género".

ESTEREOTIPOS

La consejera también ha abogado por "romper los estereotipos" respecto a la información que se aporta en libros o en medios de comunicación ya que, por ejemplo, "todos sabemos que Albert Einstein formuló la Teoría de la Relatividad, pero no que esto fue posible gracias a la base matemática que le dio Mileva Maric".

La consejera ha incidido en que "ha habido grandes mujeres a lo largo de la historia que han hecho posibles muchas de las cuestiones que hoy en día podemos hacer" y por eso ha manifestado que las niñas y también los niños deben saber que "pueden llegar a ser lo que quieran", algo que "no significa que tiene que estudiar carreras de ciencias".

En este punto, ha comentado que el número de estudiantes de ciencia y tecnología representa una proporción equilibrada entre hombres y mujeres, y en el caso de los grados universitarios, de 26.000 inscritos, 14.000 son mujeres y 12.000 hombres.

En el caso de los doctores, también hay una tendencia al equilibro, pero "en catedráticos hay un porcentaje superior de hombres frente a las mujeres, de un 70-30", ha detallado.

En los centros de investigación dependientes del Gobierno de Aragón, el CITA y el ITA, "el número de científicas está equilibrado, con un 45 por ciento de mujeres y un 55 de hombres", pero ha estimado que "las mujeres en general suelen ser más modestas y discretas a la hora de asumir el éxito de una investigación".

Alegría ha indicado que las científicas le trasladan que han tenido las mismas oportunidades de acceso, pero también ocurre que "suelen dar un paso atrás a la hora de asumir el protagonismo científico", que lo dejan para los investigadores principales, "que generalmente son hombres".

La consejera ha manifestado, por otra parte, que Aragón ha sido una de la Comunidades que mayor número de actos ha celebrado con motivo de este Día Internacional y también la ciudad de Zaragoza, una conmemoración que se creó hace dos años por la ONU.

RECONOCIMIENTO

La presidente de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Aragón, María Villarroya, ha recalcado que "la presencia y reconocimiento del trabajo de las mujeres en la ciencia todavía no es una realidad igualitaria" ya que "ha habido mujeres en ciencia desde hace muchos años y apenas las conocemos".

Con esta finalidad, su asociación promueve actividades de divulgación científica desde hace años "porque creemos que pocas personas saben bien qué es la ciencia y la tecnología, que es un gran desconocida", a qué se dedican los profesionales que las desarrollan.

Como ejemplo, ha dicho que más de 90 por ciento de los alumnos de Secundaria "no sabe a qué se dedica una ingeniera o ingeniero" y por esto su asociación acude a centros educativos para explicar en qué consiste su trabajo y también "qué podemos hacerlo nosotras y ellos" y la importancia "de trabajar en equipo" ya que los grupos que consiguen el éxito son multidisciplinares y están integrados por hombres y mujeres.

Por otra parte, su entidad también realiza actividades prácticas en los centros porque "desgraciadamente todavía se hace poca experimentación en laboratorio, que es lo que permite disfrutar la ciencia, y que también se pueden hacer en ciencias sociales", ha opinado.

LA JORNADA

Alumnos de primero y segundo de la ESO de los colegios Compañía de María, Colegio Inglés de Zaragoza, Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Avempace', 'Sansueña' y del IES 'Parque Goya' han participado en esta actividad, abierta a la asistencia de público general interesado por temas sobre la Mujer y la Niña en la Ciencia.

El objetivo ha sido visibilizar la labor científica de las mujeres y fomentar las vocaciones en las niñas y poder conocer los descubrimientos de algunas científicas.

Con esta finalidad, ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado la directora general de Investigación e Innovación del Gobierno de Aragón, María Teresa Gálvez; la premio Aragón Investiga como joven investigadora en el 2017, Pepa Martínez, y la premio Aragón Investiga en la categoría entidad privada 2017, Berta Gonzalvo, quien es la directora de investigación del centro tecnológico Aitiip.

Las tres han hablado de sus carreras profesionales de éxito y de cómo las niñas necesitan referentes y modelos a seguir que estén visibilizadas en la sociedad.

Por otro lado, la doctora de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Zaragoza, Sandra Baldassarri, ha explicado el papel de la mujer en los videojuegos, ya sea como personaje, jugadora o creadora.

Asimismo, la investigadora del CSIC en el Instituto de Historia, María Ruiz del Árbol, ha indicado la necesidad de promover las vocaciones científicas desde la infancia a partir de su experiencia en el 'CSIC en la ESCUELA', un programa que ha sido Premio Nacional de Educación en el 2016 por su trabajo sobre métodos de enseñanza.