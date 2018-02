JSA reprocha a Teófila Martínez que no exigiera como alcaldesa al Gobierno el levantamiento del peaje en AP4

La secretaria general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Mariola López, ha reprochado este martes a la exalcaldesa de Cádiz y actual diputada en el Congreso, la 'popular' Teófila Martínez, que no exigiera, en su etapa al frente del Ayuntamiento, al Gobierno central estando en manos del Partido Popular, el levantamiento del peaje en la AP4.

López se ha pronunciado así al hilo de que Teófila Martínez haya manifestado este martes que si el peaje no se levantara en 2019, ella dejaría todos sus cargos.

Para la dirigente de JSA, no se entiende por qué Teófila Martínez "no lo hizo en su momento y, siendo alcaldesa, no pidió a su partido la retirada del peaje".

Mariola López ha hecho estas manifestaciones con motivo de la entrega, en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Sevilla, de más de 25.000 firmas que se han recopilado para exigir al Ejecutivo nacional el levantamiento del peaje.

Ha exigido la eliminación inmediata del citado peaje porque los andaluces ya llevamos 49 años soportándolo y es de los "más injustos de toda España", y ha respaldado que la Junta esté estudiando reclamar al Gobierno central el dinero que se ha pagado por el tramo de Jerez de la Frontera.

Ha denunciado que no se entiende por qué el Gobierno de Mariano Rajoy ha permitido que se levante el peaje de la AP9, en Galicia, y, sin embargo, siga "mirando hacia otro lado" en relación con el de la AP4, generando una situación "de desigualdad" entre territorios y ciudadanos andaluces.