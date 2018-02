Ortiz (PP) responde a Oltra: "Si lo que quiere es intimidar no lo va a conseguir, no doy un paso atrás nunca"

13/02/2018 - 15:12

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha asegurado este martes que las palabras de la portavoz del Consell, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, afirmando que el último de los 'populares' que le denunció "está en la cárcel por ladrón", suenan "a amenaza". "Si lo que quiere es intimidar al PP y a Eva Ortiz, le digo a la señora Oltra que no lo va a conseguir, vamos a poner cualquier cosa que entendamos que no está clara a disposición de la justicia", ha aseverado.

VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

"Lo digo con calma, no doy un paso atrás nunca", ha reiterado Ortiz, que se ha preguntado "cuál es el problema" con que el PPCV haya interpuesto una denuncia ante Fiscalía por supuesto fraccionamiento de contratos y pagos por la vía del enriquecimiento injusto que sumarían más de 43,7 millones de euros. "¿Qué pasa, que solamente pueden ir otros grupos y no puede ir el PP?", ha cuestionado.

Tras la Junta de Portavoces en las Corts, la también portavoz adjunta del grupo popular ha pedido "tranquilidad" porque si Oltra y su departamento consideran que han hecho las cosas bien "no tendrán porqué ponerse nerviosos". "Nuestras afirmaciones son de lo más tranquilas, no tenemos ninguna prisa", ha agregado.

Eva Ortiz ha insistido en que Oltra podía haber "aclarado" en sus entrevistas en televisión las cuestiones que constan en la denuncia y ha lamentado que haya efectuado alguna afirmación "fuera de lugar" que "no beneficia nada, y menos entre mujeres".

Ha mostrado, por ejemplo, un documento de la Plataforma de Contratación del Sector Público con una contratación cuyo pliego se publicó en 2016, el plazo para presentación de ofertas comenzó en abril de 2017 y "casi en abril de 2018 sigue sin adjudicarse".

Así, ha recordado que la documentación que han llevado a Fiscalía versa sobre el uso como "norma de proceder" y "modus operandi" del enriquecimiento injusto o retrasos de un año en las adjudicaciones, así como sobre "el fraccionamiento de contratos" apoyado por documentación y "expedientes completos". Se refiere en ambos casos en actuaciones llevadas a cabo en 2016, aunque el PPCV no descarta ampliarla si observa "cosas que no están claras" correspondientes al ejercicio 2017.

"¿Alguien creía que el PP no iba a denunciar alguna cuestión que no veía clara del Gobierno del Titanic?", ha preguntado, para agregar que seguramente había quien creía que el PP "no iba a hacer oposición". "Pedimos mucha documentación y estamos revisándola, peor sería que estuviéramos haciendo aviones de papel", ha agregado.

"LO QUE TENGA QUE SER, SERÁ"

Según ha incidido, el objetivo es "que la justicia investigue y llegue hasta el final, lo que tenga que ser, será" y al PP le "da igual lo que esté al otro lado", ha precisado al ser preguntada sobre el hecho de que una de las empresas que se habrían beneficiado de esas empresas tiene vinculación con un concejal del PP de Elche.

"No entramos en qué empresas se pueden o no favorecer, sino en el procedimiento", ha remarcado, para recordar que "hay muchas empresas, algunas de ellas en la Audiencia Nacional". Ha explicado que no ponen en duda que se estén prestando los servicios, pero "lo que no puede ser es que el modus operandi sea fraccionamiento de contratos y enriquecimiento injusto".

En todo caso, ha incidido en que no acusa a nadie "de nada" y de su boca no saldrá "nada que tenga que ver con un insulto o una acusación grave", aunque "hay gente que se ha puesto un poquito tensa".