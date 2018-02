Sucesos.- La Asociación de Propietarios de Matalascañas pide "más efectivos" tras los últimos robos en la zona

13/02/2018 - 16:37

La Asociación de Propietarios de Matalascañas, --núcleo costero perteneciente a la localidad de Almonte (Huelva), ha pedido "más efectivos" tras los últimos robos en la zona ya que desde comienzo del año se han contabilizado "más de 30 viviendas asaltadas".

ALMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El colectivo ha lamentado "la falta de efectivos y medios con el que hacer frente a la nueva oleada de asaltos a las viviendas", al tiempo que ha indicado que, según el listado de las comunidades de vecinos que han sido asaltadas, en alguna de ellas, "han entrado hasta en siete viviendas".

Según ha informado la Asociación de Propietarios en una nota de prensa, el 'modus operandi' es "totalmente distinto al de años anteriores" puesto que "ya no se llevan electrodomésticos, sino que van buscando dinero, joyas y otros objetos de valor que abulten poco".

Así, han recordado que, el pasado mes de marzo de 2017 le enviaron un escrito a la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, en la que le solicitaron una reunión para tratar de estos temas de seguridad, de manera que en abril tuvo lugar la reunión solicitada, donde le expusieron "la falta de efectivos y medios" que había en Matalascañas para hacer frente a la oleada de robos que se produjeron a finales de 2016.

En el marco de dicho encuentro también le advirtieron de que "o se aumentaba el dispositivo o seguirían los robos, como está sucediendo; porque con el personal existente no se cubre las necesidades".

En esta misma línea, han remarcado que en la contestación del Ministerio del Interior a su carta del pasado mes de enero, "hay casi cien efectivos entre los tres núcleos del municipio de Almonte". Por eso, han incidido en la necesidad de que "se aumenten los efectivos y medios para evitar que en este 2018 se llegue a los 300 robos del 2016/2017 y se hagan efectivas sus peticiones".

Así las cosas, la Asociación de Propietarios de Matalascañas ha solicitado a la subdelegada del Gobierno que "aumente los efectivos para evitar lo que está sucediendo año tras año en la playa de Matalascañas, porque el existente no da abasto a cubrir las necesidades de seguridad existentes".

"Pagamos nuestros impuestos y no estamos atendidos, en cuestiones de seguridad, ni por parte del Ayuntamiento ni del Gobierno central", han concluido.

RESPUESTA DE LA SUBDELEGACIÓNPor su parte, desde la Subdelegación del Gobierno han recordado a la Asociación de Propietarios que existe un órgano de coordinación en materia de seguridad junto al Ayuntamiento de Almonte para analizar y planificar actuaciones en este ámbito.

De hecho, según ha informado la Subdelegación a Europa Press, la Junta Local de Seguridad de Almonte es una de las "más activas" de toda la provincia. Este foro reúne a la Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento de Almonte y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como Guardia Civil, Policía Local y Autonómica.

En concreto, en virtud del artículo 7 del Real Decreto 1087/2010 que aprueba el reglamento de funcionamiento de las Juntas Locales de Seguridad, es al alcalde o alcaldesa a quien corresponde la competencia para fijar los asuntos a tratar.

En las últimas Juntas Locales de Seguridad celebradas en Almonte no se ha tratado la cuestión a la que se hace referencia porque no ha sido incluida en el orden del día, no obstante, a la vista de la inquietud que se les traslada, la Subdelegación propondrá al Ayuntamiento la necesidad de incluir sus peticiones en la próxima Junta Local de Seguridad para poder analizarlas de forma efectiva y coordinada.

Por otro lado, han apuntado a la Asociación de Propietarios de Matalascañas la predisposición de la subdelegada a mantener una reunión para analizar sus inquietudes, tal y como se ha hecho en anteriores ocasiones a petición del colectivo.