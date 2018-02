Solana dice que el PAI funciona con "total normalidad" y ha aumentado esta prematrícula un 1,3% en los modelos A y G PAI

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que el PAI "funciona con total normalidad" en la Comunidad foral y "dispone de los recursos necesarios para su funcionamiento".

Según ha dicho, "apenas recibimos quejas o propuestas de cambio por parte de los centros" y "muestra de ello es la respuesta de la población en la prematrícula, en la que las solicitudes han aumentado un 1,3 por ciento en modelos A y G de PAI" cuando en la prematrícula de este año ha habido una "bajada general de solicitudes y bajada general en todos los casos menos éste".

La consejera ha comparecido este martes en comisión parlamentaria a petición de UPN para explicar las diferencias de sesiones semanales en inglés en los centros públicos con PAI y ha manifestado que "no tenemos constancia ninguna de que haya centro alguno que impartan menos sesiones de las de obligado cumplimiento".

La consejera ha indicado que "existen diferencias en los centros en el número de sesiones en lenguas extranjeras y en lenguas propias, no tanto entre centros sino entre modelos". "Un centro educativo puede impartir más de 10 sesiones en lengua extranjera y añadir 2 más en otra lengua extranjera y no dar ninguna sesión en euskera", ha dicho.

Según ha señalado, "en Navarra todos los alumnos estudian inglés o en inglés pero no todos los alumnos estudian en euskera o euskera". "Hay centros con 10 sesiones en francés y otros con cero, otros con 11 sesiones en alemán y otros cero, otros tienen 19 sesiones en euskera y otros cero", ha dicho, para señalar que "no creo que nadie interprete que atenta contra la igualdad de oportunidades".

Solana ha señalado que "prácticamente cada centro tiene unas características sociolingüísticas únicas". "Hay 114 centros educativos con PAI y cada centro adopta las medidas que considere más adecuadas a su realidad sociolingüística", ha expuesto.

Ha añadido que "hay centros que no tienen PAI, por lo que su número de inglés varía". "Dentro de éstos, hay diferencias: en García Galdeano hay 5 sesiones de inglés y 4 de euskera o ninguna, según el modelo; Amaiur tiene 5 sesiones en inglés, 2 en francés desde tercero y 19 en euskera. El inglés está garantizado para todo el alumnado de Navarra", ha añadido, para afirmar que "el alumnado navarro sale en general bien preparado en inglés elija el modelo que elija".

Solana ha señalado que en el departamento de Educación "confiamos en el criterio pedagógico de los centros educativos en cuanto al número de sesiones en lenguas para su alumnado". Y ha expuesto que, según los datos de la Sección de Lenguas Extranjeras, "todos los centros PAI están dentro de la horquilla marcada, y algunos por encima y no por debajo, que pidieron autorización a Educación".

La consejera ha señalado que "no entendemos que el hecho de que las comunidades escolares elijan libremente suponga una vulneración de igualdad de oportunidades". "El departamento considera que lo que cercena la igualdad de oportunidades es tratar al alumnado de igual manera y no permitir flexibilidad de los centros educativos. Creemos también que no se debe confundir homogeneidad con igualdad de oportunidades", ha expuesto.

"Lo que sí es democrático es permitir que las familias y los docentes, equipos directivos, etc., puedan opinar, debatir, consensuar y tomar decisiones con respecto a sus centros educativos", ha señalado Solana, que ha expuesto que "la Sección de Lenguas Extranjeras vela por el cumplimiento de los proyectos lingüísticos de centro y su actualización".

Solana ha señalado que "Navarra es tierra de diversidad y hay que cuidarla" y ha añadido que "quizás haya llegado el momento para debatir sobre la posibilidad de solicitar un marco común con unos criterios básicos donde se contemple la convivencia entre diferentes lenguas autóctonas, en nuestro caso el euskera, y las lenguas extranjeras permitiendo a su vez un acceso acorde y coherente a la función pública del docente".

El parlamentario de UPN Alberto Catalán ha señalado que, por la normativa del Gobierno foral respecto al PAI, "se ha roto la equidad e igualdad de oportunidades entre los escolares" y ha añadido que, en los centros con PAI, "por la normativa del Gobierno unos centros tienen 6 o 7 horas semanales en inglés y otros 12 o 13, y esas diferencias no se explican". "La comunidad educativa salió a la calle para mostrar sus quejas por el derribo del PAI", ha señalado, para afirmar que las familias "siguen apostando por este programa". Ha señalado, además, que hay 36 centros públicos que han disminuido las sesiones en inglés.

Desde Geroa Bai, Isabel Aramburu ha indicado que "todo el alumnado navarro aprende inglés con garantías de calidad en todos los modelos, con PAI o sin PAI". "Los resultados que el alumnado obtiene en inglés están por encima de la media estatal", ha añadido, para comentar que "tanto los modelos como programas lingüísticos deben gestionarse de acuerdo con la realidad de cada centro". Ha abogado así por que el Gobierno favorezca la autonomía de los centros.

La parlamentaria de EH Bildu Esther Korres ha apostado también por la autonomía de los centros, "que son quienes mejor conocen cuáles son sus necesidades". "A ellos les corresponde establecer su modelo lingüístico con flexibilidad", ha agregado, para comentar que expertos señalan que hay veces que es mejor un "proyecto coordinado que aumentar las horas".

Tere Sáez, de Podemos, ha señalado que "hay que ver qué es lo mejor para el alumnado y para el profesorado". "En Navarra hay que ver cómo hacer un buen tratamiento integrado de las lenguas, donde entrelacen igualdad y equidad", ha expuesto, y ha añadido que "las situaciones son tan diferentes que deben ajustarse a cada realidad, es importante el criterio de la autonomía".

El parlamentario del PSN Carlos Gimeno ha destacado que "ningún centro se ha salido del PAI", pero ha advertido de que "no todos los centros aprenden con la misma garantía de calidad". En su opinión, los centros necesitan recursos adicionales "en función de las zonas de Navarra en las que se ubican, en función del alumnado con necesidades que escolaricen y en función de las características socioeconómicas de las familias". "El departamento está homogeneizando a las escuelas", ha criticado.

Por parte del PPN, Javier García ha incidido en que las explicaciones de la consejera "no han sido muy convincentes, pero es cierto que tenía un papel difícil para justificar el planteamiento del departamento respecto a las horas de inglés en el PAI". "Este Gobierno no atiende y no escucha a la comunidad educativa de Navarra", ha asegurado.

Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha apostado por "un marco curricular sobre lenguas extranjeras común y flexible para todo el alumnado y para todos los centros". "Hay que determinar qué aprendizajes son básicos para todo el alumnado, superando el contexto de los programas", ha señalado, para defender "las mismas oportunidades para todo el alumnado de Navarra".