Martes, 13 de febrero de 2018 11.00 a.m. EST

TRUMP RUSIA - Washington - El Comité de Inteligencia del Senado celebra una audiencia sobre amenazas globales en la que testificará la plana mayor del espionaje de la nación, en plena polémica sobre la injerencia rusa en las elecciones de noviembre de 2016.

INMIGRACIÓN CONGRESO

ENMIENDAS - Washington - El Senado tiene previsto llevar a cabo hoy una votación que dará luz verde a los senadores, tanto los demócratas como los republicanos, para presentar un número ilimitado de enmiendas sobre inmigración.

REUNIFICACIÓN - Chicago - En pleno debate sobre una reforma migratoria que podría socavar la reunificación familiar de los inmigrantes, empresarios y responsables educativos piden hoy por carta al Congreso que mantengan políticas que "fortalezcan a las familias" para aumentar la competitividad nacional

TEXAS ELECCIONES - Austin (TX) - Mujer, hispana, homosexual, veterana del Ejército y demócrata: Guadalupe "Lupe" Valdez, la exsheriff del condado de Dallas, aspira a ser elegida en noviembre gobernadora de Texas, uno de los estados más conservadores del país.

DACA EJÉRCITO - Los Ángeles - En medio de la dura batalla para encontrar una vía legislativa que proteja a los beneficiarios de la Acción Diferida (DACA) antes del 5 de marzo, el servicio militar se muestra como un camino viable y seguro para que los "soñadores" puedan salvarse de la deportación.

XEROX FUSIÓN - Nueva York - La anunciada fusión entre la firma japonesa Fujifilm y la estadounidense Xerox está encontrando problemas por la oposición de accionistas claves y la presentación de una demanda judicial que intenta bloquear la operación.

INMIGRACIÓN FRONTERA - Tucson (AZ) - Francisco Cantú, ex agente de la Patrulla Fronteriza, relata en su libro "The Line Becomes a River" su experiencia personal como "migra" y lo que califica como la "normalización y violencia" de la frontera y la "deshumanización" de los inmigrantes indocumentados.

HURACÁN MARÍA NATURALEZA - San Juan - Organizaciones ambientales puertorriqueñas, como el Estuario de la Bahía de San Juan, continúan trabajando junto a agencias locales y federales en la limpieza y restauración de ecosistemas y cuerpos de agua que quedaron afectados por el huracán María.

HISPANOS INFANCIA - Miami - Los niños hispanos en el país enfrentan en mayor proporción que los niños blancos no hispanos adversidades como la pobreza y la separación de sus padres, y además son víctimas de racismo, según un estudio divulgado hoy por Child Trends.

NUEVA YORK MODA - Nueva York - La Semana de la Moda de Nueva York llega a su penúltima jornada, en la que presentan sus propuestas para mujer algunas de las grandes favoritas entre las celebridades, como Calvin Klein, Naeem Khan y BOSS.

NUEVA YORK TEATRO - Nueva York - La novela "El coronel no tiene quien le escriba", de Gabriel García Márquez, llegará al teatro Repertorio Español de Nueva York, que celebra su 50 aniversario, en la versión del dramaturgo colombiano Jorge Alí Triana.

