ERC afirma que ir a Estrasburgo es "idea de JxCat" y critica los reproches recibidos

13/02/2018 - 17:10

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha asegurado este martes que la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de buscar el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a la investidura de Carles Puigdemont es "idea de JxCat" y ha lamentado que este grupo haya criticado la propuesta.

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa desde el Parlament, ha precisado que ir al tribunal de Estrasburgo es una idea del vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa (JxCat) y que el republicano Torrent ha decidido llevarla "a la práctica" con el objetivo de defender al candidato de JxCat a presidir la Generalitat.

Así, ERC ha criticado que "no es serio, no es de recibo ni es justo" que JxCat haya cargado contra la propuesta, aunque ha añadido que las desavenencias públicas de los dos grupos no enturbian las negociaciones y volverán a reunirse este martes para desencallar la legislatura.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)