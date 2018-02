Eh bildu pide la comparecencia de catalá por la sentencia sobre malos tratos a etarras

13/02/2018 - 17:28

EH Bildu ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena al Estado por las lesiones que registraban dos integrantes de ETA tras su detención, y ha dirigido además varias preguntas por escrito para saber, por ejemplo, si va a acatar la recomendación de dejar la incomunicación fuera del ordenamiento jurídico.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, pidió públicamente al Gobierno que reconozca la realidad de las torturas, que a la vista de las sucesivas condenas al Estado es una práctica "sistemazatizada" durante décadas. Horas después de esa petición, EH Bildu registró la petición de comparecencia de Catalá y una batería de preguntas al Gobierno sobre esa condena por trato "inhumano y degradante" a Igor Portu y Mattin Sarasola, detenidos en enero de 2008 e imputados por el atentado en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas.

La formación subraya que la condena al Estado se ha aprobado por unanimidad, aunque tres de los magistrados han emitido además un voto particular al considerar que no solo se ha tratado de trato "inhumano" sino de "tortura". Con esta van nueve sentencias condenatorias de ese Tribunal contra España, añade Eh Bildu.

Pregunta por ello al Gobierno su opinión sobre esa sentencia, cómo y cuándo va a hacer frente a la pena impuesta, si tomará alguna medida para corregir un proceder del que se responsabiliza al Gobierno, y si no cree que supone un "varapalo" al Tribunal Supremo, que absolvió a los guardias civiles condenados en primera instancia por la Audiencia de Guipuzcoa.

Pregunta también si no cree que esa sentencia es razón suficiente para revisar las condenas que pesan sobre Portu y Sarasola, a los que se tomó declaración "en régimen de incomunicación y sometidos a malos tratos". Dado que son ya nueve condenas por denuncias que no han sido investigadas o que han sido negadas por los jueces españoles, pregunta si no cree que es hora de que el Gobierno "deje de negarse a ver la realidad y actúe para poner límites a la impunidad con la que se han practicado torturas durante décadas" y cuándo va a atender a las recomendaciones para dejar la incomunicación fuera del ordenamiento jurídico, limitando así las posibilidades de que se repitan casos de tortura.

"¿No le parece al Gobierno del todo inaceptable que las escasas actuaciones en la materia por su parte, se limiten a desmentir las denuncias de malos tratos y a indultar, ascender y proteger a los condenados por torturas?", pregunta también.

En sus iniciativas, EH Bildu recuerda que un reciente informe del Gobierno vasco constata un total de 4.113 casos de tortura entre 1960 y 2014, y denuncia el "veto" de los grupos mayoritarios a que comparezca en el Congreso de los Diputados la Coordinadora para la Prevención de la Tortura para presentar su informe de 2016, lo que considera una muestra de la voluntad de esos partidos de "apuntalar" la actitud del Ejecutivo.

13-FEB-18

