El catedrático Antoni Riera subraya la importancia de que las empresas tradicionales aprendan "de los millenials"

13/02/2018 - 18:18

El catedrático de Economía Aplicada Antoni Riera ha hecho hincapié este martes en la importancia de que las empresas tradicionales aprendan "de los millenials".

PALMA DE MALLORCA, 13 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado durante una conferencia sobre el futuro de las empresas de comunicación que se ha celebrado en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag). La charla, titulada 'Our name is the millenials', ha abordado la revolución tecnológica y los modelos de negocio.

Durante la conferencia principal, Riera ha remarcado la importancia de la digitalización y de los trabajadores millenials. Así, ha admitido que las empresas "con modelos tradicionales en jaque" invitan a millenials para que aprendan de ellas cuando tendrían que ser éstas las que aprendiesen de "sus capacidades de tomar decisiones inmediatas, de socialización y de diversión".

"La digitalización no sólo es contactar con el cliente sino cambiar el modelo productivo", ha declarado Riera antes de advertir de que "los trabajadores no tendrán un trabajo tan seguro como hoy pero tendrán un gran valor: la libertad". Los valores que más intervendrán en este cambio, ha dicho, serán la "conectividad, la creatividad y la inteligencia artificial".

La jornada ha sido presentada por la directora del centro, Julia Violero; el coordinador de prácticas, Pedro Macías, y la jefa de Estudios de Comunicación, Maria Antònia Puigrós.