Moreno (PP-A) asegura que "hace falta" un gobierno regional que "sintonice" con el esfuerzo del sector agrícola

13/02/2018 - 18:44

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha destacado el valor económico, humano y social "fundamental" que tiene el campo en Andalucía, que "tenemos que proteger y mimar", asegurando que para ello "hace falta un gobierno que entienda y que sintonice con el esfuerzo que está haciendo el sector agrícola".

ANTEQUERA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

Moreno, que ha mantenido una reunión en Antequera (Málaga) con Asaja, ha incidido en que la agricultura, junto con el sector servicios, "son los dos grandes motores económicos que nos mueve, que dan puestos de trabajo, generan progreso y, en definitiva, futuro".

Por ello, ha dejado claro que en su gobierno "el campo va a ocupar el espacio que se merece", añadiendo que "habrá un vicepresidente de la Junta que se dedique a los temas de verdad de agricultura y habrá asignación presupuestaria y no como ahora, que desgraciadamente, año tras año, languidece o no se ejecuta, con lo que los recursos no llegan a los agricultores".

En este punto, Moreno ha recordado que "siempre" reclama que en la agenda política andaluza "haya más presencia de debate sobre el campo andaluz y los problemas que tiene".

PLAN "REAL" PARA INCORPORAR JÓVENES AL CAMPO

Así, ha enumerado uno de los problemas en Andalucía es la regeneración e incorporación de nuevas generaciones al campo andaluz, por lo que, a su juicio, hay que poner "todo el esfuerzo y, especialmente, la administración autonómica para que haya un plan real para incorporar los jóvenes al campo".

"Es importante que estos jóvenes se incorporen al campo, no sólo porque garantizan la explotación, sino porque también incorporan nuevas ideas y nuevos enfoques al sector agrario", lo que ha calificado de positivo.

De igual modo, se ha referido a que se debe hablar también de "cómo podemos entre todos mejorar los precios de productos agrícolas, fundamental para que el valor añadido se quede; de la presión fiscal, que sigue siendo elevada; y también de cómo podemos colocar nuestros productos en los mercados emergentes y que puedan pagar un buen precio".

PEONADAS

Por otro lado, ha recordado que el PP-A lleva "bastante tiempo" reclamando al Gobierno central el reducir el número de peonadas, "teniendo en cuenta que este año es complejo, ya que hay sequía y hay un déficit hídrico, que al mismo tiempo es un ciclo de sequía".

"Es verdad que lo hemos trasladado al Gobierno de España, y tengo que reconocer que ha hecho un esfuerzo importante para que pasen las peonadas de 35 a 20 y, además, con carácter retroactivo desde septiembre de 2017", ha dicho, lo que "es una garantía para los trabajadores del campo".

Ha valorado, de igual modo, en que son 218.000 trabajadores del campo los que "se van a beneficiar de esta medida", al tiempo que ha subrayado que es la tercera vez que el Gobierno de España reduce las peonadas "y lo hace siempre pensando siempre en el interés general y del campo andaluz".

"Nos sentimos satisfechos de que el PP-A haya sido correa de transmisión para esa reivindicación; y de que el Ejecutivo haya tenido la sensibilidad hacia este asunto", ha destacado el líder del PP-A.

Sobre las críticas socialistas, ha agregado que el PSOE "busca la confrontación", asegurando que antes pedían que se redujera a 20 y cuando así ha sido quieren que sea cero. "Y si mañana nos pidieran la luna y se la traemos, nos dirán que la luna no es válida", ha lamentado, criticando que "hay que ser serios y rigurosos en la política y el PSOE no puede estar siempre jugando a la confrontación con el Ejecutivo central para ganar un puñado de votos".

"Esta propuesta --ha continuado-- la hemos hecho con organizaciones agrarias, con sectores sindicales y estamos en plena sintonía con lo que se estaba pidiendo y con lo que se necesitaba este año y todo lo demás es fuego de artificio y búsqueda de confrontación con el Gobierno".

Por otro lado, se ha referido también a que hay que llegar "cuanto antes" a un acuerdo para un pacto andaluz del agua, que los 'populares' han propuesto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para que se pueda hacer uno nacional y "todos nos volquemos para ver dónde están los déficit y las infraestructuras que tenemos que hacer y pongamos un calendario real para hacerlas y evitar situaciones como las que estamos viviendo".

"El campo andaluz tiene un valor económico, humano y social, fundamental en Andalucía que tenemos que proteger, mimar, y para eso hace falta un gobierno que entienda y que sintonice con el esfuerzo que está haciendo el sector agrícola", ha defendido.

Por último, ha felicitado a Asaja: "Creo que es motivo de satisfacción que una organización tan importante, que tanto ha hecho en beneficio del sector agrario cumpla 40 años", ha concluido.