El secretario del tribunal de los ERE se disculpa por sus quejas por leer las declaraciones de Guerrero

14/02/2018 - 11:06

El presidente del tribunal que juzga en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla a los 22 ex altos cargos de la Junta por el 'procedimiento específico' por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz ha trasladado a las partes las disculpas del secretario del tribunal por las quejas manifestadas durante la sesión de este martes por la lectura de las actas de declaración del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Con la manifestación de las disculpas del secretario por parte del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha comenzado este miércoles la novena sesión del juicio. Estas disculpas se producen después de que este pasado martes la lectura del acta de la declaración de Guerrero durante los días 7, 8 y 9 de marzo de 2012 ante la juez Mercedes Alaya, encargada de abrir la instrucción del caso ERE, provocara que el secretario del tribunal, quien daba lectura a la misma, mostrara sus quejas.

El secretario del tribunal rechazó continuar con las preguntas que el ex director general no respondió acogiéndose en su día a su derecho a no declarar, pues como llegó a manifestar que estas preguntas no tienen nada que ver con la declaración de Guerrero: "no estoy dando fe de nada".

"No soy una máquina. Tengo derecho a parar y beber agua", manifestó el secretario del tribunal antes de solicitar la presencia de una auxiliar para que continuará con la lectura del acta de la declaración.

VALLEJO, HOSPITALIZADO

Encarnación Molino, la abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, ha trasladado al tribunal que su representado se encuentra ingresado en el hospital, explicándose así su ausencia en la sala.

En este sentido, Molino, que no ha planteado la suspensión del juicio por tal motivo, ha señalado que confía en que el ex consejero pueda volver a estar presente el próximo lunes.