Cuenca cree que Susana Díaz sólo atiende a "lo que sea mejor para Andalucía" y ve "entendimiento" con Sánchez

14/02/2018 - 11:42

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha afirmado este miércoles que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no se mueve por otros criterios que no sea lo que sea mejor para Andalucía", al tiempo que ha señalado que hay "entendimiento visible" entre la también secretaria general del PSOE-A y el líder del PSOE federal, Pedro Sánchez.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado el regidor granadino en el turno de preguntas de su intervención en el desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', celebrado en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, donde ha ofrecido una charla titulada 'La hora de las ciudades, la hora de Granada', y donde ha sido presentado por el economista José Carlos Díez.

A la pregunta de si animaría a la presidenta de la Junta a convocar elecciones autonómicas en Andalucía el próximo otoño --unos meses antes del vencimiento de la legislatura, en 2019--, Cuenca ha respondido que no tiene "una bola mágica", pero ha afirmado que sí cuenta con "la fortuna de compartir y debatir con la presidenta del Gobierno andaluz la visión de Andalucía y nuestras ciudades", y, al hilo, ha aseverado que Díaz "no se mueve por otros criterios que no sean lo que sea mejor para Andalucía", y con "esa rotundidad" ejerce el cargo.

Así, se ha mostrado "convencido de que la presidenta hará lo que estime" mejor, y "ya ha dicho claramente que no está previsto cambiar nada", por lo que mantiene "la hoja de ruta de su mandato".

No obstante, Cuenca ha reconocido que en el escenario político actual existen "muchas variables", como la situación en Cataluña o la aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, al respecto de lo cual ha incidido en que el que no haya cuentas estatales "afecta mucho a los ayuntamientos".

Por otro lado, al ser preguntado por las relaciones entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, el alcalde de Granada ha señalado que existe "un entendimiento" que cree que "es visible" entre ambos.

Al respecto, ha indicado que en el PSOE se caracterizan por ser "beligerantes y muy 'claricos' a la hora de defender nuestros planteamientos, pero una vez que llega el momento de que ya se ha tomado una decisión, nos ponemos a trabajar con una visión única", y ahora mismo, según ha abundado, se da esa "visión única".

Esa misión común pasa, según el alcalde granadino, por "transformar Andalucía e intentar plantear una alternativa" por parte del PSOE "que trate de acabar con el desprecio" y el "daño" que un Gobierno "paralizado" como, a su juicio, es el de Mariano Rajoy, está provocando al país.