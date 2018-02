El pnv acusa a cs de recurrir "a la mentira" contra ellos para atacar al pp

14/02/2018 - 11:46

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, acusó este miércoles a Ciudadanos de recurrir "a la mentira" en las críticas a su partido, en las que ve solo un intento más de cargar contra el PP.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Esteban se refirió a las críticas cruzadas entre dirigentes del PP y de Ciudadanos y a los reproches que desde la formación de Albert Rivera se están acentuando contra los nacionalistas vascos.

Considera que Ciudadanos está "usando" al PNV "como instrumento para zaherir" al PP en la pugna recíproca, y reconoció que resulta "molesto que una gente que acaba de llegar" diga que los nacionalistas vascos son un peligro para Europa cuando están entre los fundadores de la Unión Europea y siempre han estado "construyendo Europa".

Juzgó también "molesto" que desde Ciudadanos acusen al Gobierno vasco de hacer "dumping" con el Impuesto de Sociedades cuando siempre ha sido más alto que en el resto del Estado y ahora "se ha ajustado un poquito". Lo mismo ocurre con la factura eléctrica de las empresas, argumentó, que en realidad en el País Vasco y en otras cinco comunidades autónomas es más alta que en el resto.

"Se basan en la mentira" cuando atacan al PNV, denunció, y es "curiosísimo" que en una misma intervención se pida no contar "para nada" con los nacionalistas y se critique a esos mismos nacionalistas por tener "bloqueados" los Presupuestos Generales del Estado. "¿En qué quedamos, tenemos que participar o no?", se preguntó. "Primero que se aclaren ellos", reclamó, porque es Ciudadanos quien está "bloqueando" ese acuerdo.

Esteban recordó que el PNV ya alertó hace meses de que no participaría en ninguna negociación mientras estuviera vigente la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y cumplirá su palabra, como hizo cuando avanzó que no respaldaría la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y algunos no lo creían.

Lo que no tiene sentido, insistió, es negociar con el Gobierno si ni siquiera hay un acuerdo con quien es fundamental para esa aprobación, ya que en esas condiciones "cinco votos no suponen nada". Ciudadanos "no tiene palabra", denunció, y la prueba es que el propio Rivera anunció un acuerdo y ahora "se ha vuelto atrás".

