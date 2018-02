PSOE cree el rector de la UCLM "juega con Talavera" al condicionar el Grado de Informática al desarrollo 5G

El PSOE de Talavera de la Reina (Toledo) ha pedido este miércoles al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, que "deje de jugar con Talavera y que cumpla con lo aprobado y con las demandas de la ciudad", que pasan por la implantación del Grado de Informática y que no lo condicione al desarrollo del proyecto 'Ciudades tecnológicas 5G' de Telefónica, todo esto "sin renunciar a las dos nuevas titulaciones previstas".

Para Gutiérrez, esto "sólo es una excusa, una forma de ganar tiempo ante la polémica que ha surgido, porque lo que vaya a hacer Telefónica en un proyecto privado. No tiene porqué condicionar de manera alguna la justa distribución de titulaciones en los campus de la Universidad castellano-Manchega".

Gutiérrez ha aseverado que esta vinculación es "es absurda y ridícula", ya que habría que preguntarse "si van a vincular, por ejemplo, la titulación de Odontología o de Óptica y Optometría en Albacete a futuros estudios sobre la cantidad de caries o de miopes que se detecten, o si la decisión de poner Ingeniería Aeroespacial en Toledo pasa por conocer el número de aviones que se vayan a fabricar en los próximos años".

Para el portavoz socialista, lo único cierto es que este tercer borrador de la Estrategia 2020 "no incluye" la titulación de Informática en Talavera, y que no van a renunciar a ella "sólo por una declaración de intenciones que no se sostiene, que es ajena a la propia Universidad y que se ha hecho para justificar lo injustificable, que es el olvido y el desprecio por el futuro de Talavera".

Gutiérrez ha asegurado que seguirán "dando la batalla y recordando que la Universidad la pagamos todos" y que tienen derecho "a exigir que sirva para igualar a los ciudadanos y no para marcar más diferencias de las que ya existen". Igualmente ha recordado que este Grado ya se aprobó en 2010, "y es el único de lo aprobado entonces que no se ha desarrollado".