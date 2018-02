Ayuntamiento tiene en distintas fases de construcción 2.356 pisos con mirada social porque "no son para hacer negocio"

14/02/2018

Higueras contrasta esta cifra con las 140 viviendas programadas para la capital que tiene la Comunidad aunque la competencia sea autonómica

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), tiene en distintas fases de construcción 2.356 viviendas del compromiso total de alcanzar las 4.000 en la legislatura, todas ellas destinadas al alquiler y dando un giro hacia una "mirada social" con respecto al gobierno anterior, del PP, porque "no son para hacer negocio".

Así lo ha explicado la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, que ha detallado que, con el anterior reglamento, personas que ahora sí pueden ser adjudicatarias y que perciben como ingresos de toda la unidad familiar entre 600/700 euros, anteriormente no podían inscribirse como solicitantes de vivienda en propiedad, que no en alquiler, por no llegar a los requisitos económicos mínimos.

"Sólo podían inscribirse los que superaban tres veces el IPREM y nosotros le hemos dado la vuelta con esa mirada social porque no queremos ganar dinero", ha indicado Higueras, que ha detallado que hay alquileres de solo 65 euros al mes.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha recordado, por su parte, que la competencia en materia de vivienda, tanto en construcción como en proveerla, reside en la Comunidad de Madrid pero es el Ayuntamiento "la primera puerta a la que se llama y a la que se le exige una solución". Higueras ha contrastado en este punto las más de 2.300 viviendas en distintas construcción del Ayuntamiento con las 140 viviendas programadas para la capital que tiene la Comunidad.

De esas 2.536 viviendas en distintas fases de construcción, 970 de ellas están en ejecución de obra iniciada o pediente de inicio próximo. Se suman 458 en licitación pública, con próxima adjudicación a la constructora y 212 en fase de supervisión de los proyectos y gestión de licencia.

También se incluyen las 200 viviendas intergeneraciones del Ecobarrio de Vallecas en fase de licitación y las 516 en proceso interno de publicación de la licitación para la redacción de los proyectos.

