Las ventas de vehículos usados se mantuvieron en enero en Murcia

14/02/2018 - 12:31

Los coches con más de 10 años acaparan el 57% de las transferencias

MURCIA, 14 (EUROPA PRESS)

Las transferencias de turismos y todoterrenos usados se mantuvieron durante el mes de enero en Murcia respecto a las cifras reflejadas en el mismo periodo de 2017, situándose en las 4.680 unidades, según datos de la consultora MSI.

El peso del mercado de segunda mano lo siguen soportando los coches del segmento de entre 0 y 5 años, que ven crecer con fuerza sus transferencias y que ya representan el 30% del total. Así, los de 0 a 3 años han arrancado el ejercicio con un incremento del 35%, mientras que los de 3 a 5 lo hicieron en un 20%.

Esta tendencia tiene su reflejo en el valor residual de los coches (depreciación de un vehículo teniendo en cuenta su edad, kilometraje, prestaciones e imagen de marca) que llegan al mercado, que en enero se situó en los 11.758 euros de media. En esta línea también son los usados más caros, con valores residuales superiores a 15.000 euros, los que muestran mayores crecimientos, con un 28% más de operaciones.

Por su parte, las transferencias de los modelos que van de los 6 a los 10 años cayeron un 10%, mientras que los de más de 10 crecieron el 12,4%, significando el 57% de todos los usados comercializados.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por comunidades autónomas, la que más crece es Castilla-La Mancha (+64,2%), seguida por la Comunidad de Madrid (+31,4%), Cataluña (+28,6%) y Asturias (+11,5%).

Por debajo de los dos dígitos se situaron la Comunidad Valenciana (+6%), Castilla y León (+5,1%), Aragón (+4,8%), Cantabria (+4,4%), Extremadura (+3,8%), Baleares (+2%), Canarias (+1,9%), Galicia (+1,8%), Navarra (+1,5%) y Andalucia (+1,4%).

Mientras, Murcia repitió los mismos números que en enero del año pasado, y el resto de las comunidades autónomas cayeron: País Vasco (-1%), Ceuta (-1%), Melilla (-5%) y La Rioja (-8,3%).

COMENTARIOS

"La configuración actual del mercado favorece el negocio de usados de los concesionarios oficiales, ya que hay una gran demanda de coches de hasta tres años, pero también hay una gran oferta, procedente de automatriculaciones y matriculaciones tácticas. Pese a que se vende mucho usado "joven", no se está plasmando esta tendencia en una reducción de la edad media ni de este mercado ni del parque automovilístico nacional.

Hasta que no saquemos más rápidamente del circuito los coches de más de diez años esto no sucederá y no nos equipararemos con los principales países europeos, donde la ratio de ventas de vehículos usados frente a vehículos nuevos dobla a la de España, básicamente porque la gente cambia mucho antes de coche, lo que da como resultado un mercado más "sano" y menos antiguo", ha dicho Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto.

Faconauto es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas, de vehículos industriales y de maquinaria agrícola presentes en el mercado español. Representa los intereses de 2.087 concesionarios de turismos y de los que dependen aproximadamente las 1.490 empresas del segundo nivel de distribución (agencias y servicios oficiales), lo que totaliza más de 3.577 pymes de automoción. Estas empresas generan 162.434 empleos directos y una facturación de 32.145 millones.