Albacete rinde un homenaje al jazz con un ciclo de conciertos "explicativos" que arranca este jueves

14/02/2018 - 12:57

La Universidad Popular (UP) de Albacete y el Ayuntamiento de la capital, han organizado un ciclo de conciertos "original" sobre el jazz con el que el que se pretende rendir homenaje a figuras tan destacadas como Chet Baker, Billie Holiday o Pat Metheny, no solo a través de la música sino con una introducción "explicativa" al inicio de cada sesión, como ha explicado uno de sus organizadores y profesor de la UP, Javier Hidalgo.

ALBACETE, 14 (EUROPA PRESS)

El objetivo es dar a conocer "a las figuras emblemáticas de esta música, aspectos de su biografía y del entorno social donde se desarrollaron", ha asegurado la portavoz del Gobierno municipal, Llanos Navarro.

De esta forma, este 'Homenajes Jazz', arranca este jueves en la casa de la cultura José Saramago de Albacete con un tributo a Chet Baker y Stan Getz, a cargo del grupo local 'Tribute Chete', compuesto por un joven músico de La Roda y otros valencianos.

De lo que se trata, ha asegurado el profesor Hidalgo, es de "rendir un homenaje, un tributo a grandes figuras y grupos de un género musical pasado, para perpetuarlas como clásicas a intérpretes legendarios".

El segundo homenaje, que tendrá lugar el 10 de marzo, será a Horace Silver, un músico americano cuyo concierto lo realizará un grupo con músicos de Albacete llamado 'The Preachers'; la tercera cita será el 30 de marzo a la cantante mítica Billie Holiday, con un trío de Ramón Cardó y la voz femenina de Eva Romero.

Por último el homenaje a Pat Mehteny, con 'Jazz Nouveau', un grupo de músicos "muy interesados y compactados", según ha señalado su coordinador.

Es una "modesta colaboración desde la Casa de la Cultura José Saramago" que queremos hacer al "gran ambiente en torno al jazz que existe en la ciudad", ha asegurado.

De esta forma y a través de un formato "novedoso" --según la concejal Llanos Navarro-- al usar medios audiovisuales, voz y música para dar a conocer más la vida de estos músicos, se conjugan "elementos de la programación cultural que queremos sumar desde la iniciativa pública apoyando a los músicos y grupos locales".

CICLO DE CINE 'DENTRO DEL CINE'

Por otro lado se ha organizado también un ciclo de cine, titulado 'Dentro del cine', también gratuito en la José Saramago, para "complementar las actividades formativas y culturales, con jornadas y charlas", según Navarro, gracias a la red de bibliotecas municipales de la ciudad.

En este sentido, Ana María Rodríguez, directora de la UP, ha asegurado que, aunque "existe una amplia oferta de cine en la ciudad, gracias a la Filmoteca, se quiere complementar con ua reproducción un lunes al mes" a través de películas "de calidad", en versión original y con entrada gratuita.

La próxima proyección será el lunes 19 de febrero con el filme 'Como plaga de langosta' de John Schelesinger, del año 75.

Otros títulos del ciclo de cine serán 'Cautivos del mal'; del resto se irá informando a medida que se vayan programando.