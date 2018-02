El Festival IBAFF cumple su novena edición ofreciendo por primera vez series de televisión en la gran pantalla

14/02/2018 - 13:07

La Filmoteca de la Región de Murcia acogerá este certamen que se celebrará del 2 al 10 de marzo

MURCIA, 14 (EUROPA PRESS)

La Filmoteca de la Región de Murcia acogerá este Festival Internacional de Cine de Murcia (IBAFF), impulsado por el Ayuntamiento de Murcia y nacido en el Centro Puertas de Castilla; presentando su novena edición, que se celebrará del 2 al 10 de marzo con la Filmoteca Regional Francisco Rabal como sede y que brindará al público la opción de experimentar otras maneras de entender el cine.

Lo hará con películas en Sección Oficial como Drift (Helena Wittmann, 2017), Let the Summer Never Come Again (Alexandre Koberidze, 2017) o 3/4 (Illian Metev, 2017); un ciclo honorífico a la propuesta visual de Lucrecia Martel; otro ciclo de cortos en colaboración con Cinema Jove; un espacio para analizar las nuevas pautas de consumo audiovisual de la mano de Movistar + con una de sus series, o su, ya referente seminariode crítica realizado en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine.

El concejal de Empleo, Turismo y Cultura, Jesús Pacheco, ha explicado que "el festivas IBAFF, que se ha consolidado ya como uno de los más importantes de España, no sólo amplía la oferta cultural de la ciudad sino que también tiene una gran repercusión turística en el municipio puesto que, además de la presencia de directores, productores y actores, la ciudad recibe esos días a decenas de cinéfilos".

Como Sección Oficial de su novena edición, el Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF ha programado 13 largometrajes y 19 cortometrajes de realizadores procedentes de lugares culturales tan dispares como Afganistán, Francia, Bulgaria, Alemania, Argentina, Japón, Brasil, Irán, Finlandia, Grecia o Bangladesh.

Los largometrajes que se podrán visualizar son: 7 Pardeh (Sepideh Farsi), Southern Belle (Nicolas Peduzzi), Let The Summer Never Come Again (Alexandre Koberidze), Una ciudad de provincia (Rodrigo Moreno), Aka Jihadi (Eric Baudelaire), Those who are fine (Cyril Schäublin), El señor Liberto y los pequeños placeres (Ana Serret Ituarte), La nuit oú j'ai nagé (Damien Manivel), Blue my mind (Lisa Brühlmann), Sarah plays a werewolf (Katharina Wyss), Baronesa (Juliana Antunes) y Drift (Helena Whittmann).

La selección de cortometrajes del IBAFF 9 incluye desde obras ampliamente reconocidas en festivales internacionales como Aliens (Luis López Carrasco, 2017) que tuvo su premier en Locarno, o El paisaje está vacío y el vacío es paisaje (Carla Andrade, 2017) que acaba de pasar por el festival de Rotterdam; a proyectos como El tercer paisaje y Galatée á l'infini, procedentes de esa gran cantera de cineastas que la Universitat Autònoma de Barcelona.

Se mezclan así autores nacionales de probada trayectoria tanto en el mundo del cortometraje (Samuel M. Delgada y Helena Girón con Plus Ultra o Elena López Riera con Las vísceras) como en el del largometraje (Ángel Santos presentará la pieza dedicada al pintor Manuel Moldes, recientemente fallecido), con cineastas procedentes de Alemania - Tobi Sauer y su Simba en New York - Irán (Kaveh Mazaheri con Retouch); Grecia (Christos Massas con Copa-Loca); Finlandia (Jenni Kivistö con Äiti) o Bangladesh (Ashique Mostafa con Interiors & Exteriors).

CICLO PREMIO HONORÍFICO: LUCRECIA MARTEL

El Ciclo Premio Honorífico se dedicará este año a Lucrecia Martel realizadora argentina (Salta, 1966) cuyo cine tiene la capacidad de convertir lo cotidiano en misterioso. Así se ofrecerán distintos largometrajes de Martel como La ciénaga (Miércoles 7 de marzo. Sala 1. 20.00 h); La niña Santa (Jueves 8 de marzo. Sala 1. 20.00 h); La mujer rubia (Viernes 9 de marzo. Sala 1. 20.00 h) y Zama (Sábado 10 de marzo. Sala 1. 20.00 h).

CICLOS CORTOS: JOVE PROGRAMA

El Ibaff ofrecerá también un ciclo de cortos en colaboración con Cinema Jove gracias al cual los murcianos podrán ver JoveSubmarine (Mounia Akl. Líbano, 2016. 21'); Negative Space (Max Porter, Ru Kuwahata. Francia, 2017. 6'); Cidade pequeña (Diogo Costa Amarante. Portugal, 2016. 19'); Miss Holocaust (Michalina Musielak. Polonia, Alemania, 2017. 22'); Pussy. (Renata Gasiorowska. Polonia, 2016. 8') y Turtles are always home (Rawane Nassif. Qatar, Líbano, Canadá, 2016. 12').

VIERNES Y SÁBADO DE SERIE CON MOVISTAR +

IBAFF apuesta por reflexionar sobre las nuevas pautas de consumo audiovisual. En esa senda, el festival proyectará un maratón con la nueva serie de Berto Romero 'Mira lo que has hecho' que será la primera que compite en la sección oficial. El público de Murcia podrá visionar íntegramente la ficción dirigida por Carlos Therón, producida por Movistar + en colaboración con El Terrat, y protagonizada por Berto Romero y Eva Ugarte el sábado 3 de marzo de 18 a 21.30 horas.

Además, se proyectarán los seis capítulos de la serie ambientada en la Sevilla del S.XVI La Peste el viernes 2 Marzo de 16.00 a 21.00h.

IBAFF JOVEN

En el Festival de Cine de Murcia también hay espacio para los jóvenes con un premio otorgado por un jurado integrado por estudiantes de los institutos de la Región de Murcia. El galardón se concede a uno de los cortometrajes participantes en las distintas secciones del festival. Los cortos visionados por los escolares serán: Sub Terrae, Plus Ultra, Äiti, Memory of the land, The man in the bushes e Interiors and Exteriors. Este proyecto ofrece al alumnado desarrollo de una aptitud y actitud crítica formando personas preparadas para ver y valorar el cine, y por extensión cualquier otra manifestación del individuo.

3º SEMINARIO DE INICIACIÓN A LA CRÍTICA DE CINE

Coincidiendo con la 9º Edición del Festival Internacional de Cine de Murcia, del 5 al 9 de marzo se celebrará el Seminario de iniciación a la crítica de cine, bajo la dirección académica de Caimán Cuadernos de Cine. El acceso gratuito es previa inscripción enviando un mail con los datos a seminario@ibaff.es (limitado a 80 personas).

Este año esperan que se presenten un mayor número de jóvenes, puesto que, sorpresivamente, hasta ahora solamente su tarjet ha estado compuesto por los más mayores.