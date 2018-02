Madrid. carmena da por "concluido" el presupuesto y lo presentará al psoe la próxima semana

14/02/2018 - 12:57

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció este miércoles que el anteproyecto del presupuesto municipal está "concluido" y que el Gobierno se lo presentará al PSOE "los primeros días de la semana que viene".

Así lo hizo a pregunta de los periodistas durante una visita que realizó a unas viviendas de la EMVS en Puente de Vallecas. Según dijo, el Gobierno municipal tuvo ayer una reunión en la que el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, "estuvo dando las últimas pinceladas al primer anteproyecto de presupuestos", y está "intentando comenzar ya formalmente conversaciones con todos aquéllos que tienen que aprobar" las cuentas municipales, en obvia referencia al Grupo Socialista.

Abundando en el tema, aseguró que "el dibujo ya está", aunque "ha habido que perfilar cuestiones" derivadas del Plan Económico Financiero aprobado en diciembre para cumplir con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y de las inversiones financieramente sostenibles con las que el Ayuntamiento tratará de compensar los recortes que aquél supone.

" Ayer lo vimos ya concluido", continuó, en referencia al presupuesto. "Aunque ya adelantamos las líneas generales al Grupo Socialista, los primeros días de la semana que viene ya les pasaremos el borrador completo", dijo.

Preguntada si todos los concejales de Ahora Madrid están dispuestos a aprobarlo, Carmena aseguró: "Siempre nos reunimos como grupo municipal". Y añadió que "previo a las conversaciones con otros y una vez tocadas todas las áreas de gobierno" que habrán de gestionar el presupuestos, "veremos el nivel de conformidad que hay sobre él" dentro de Ahora Madrid.

Justo hace una semana, Carmena comentó que ya había empezado a negociar el presupuesto municipal con el PSOE, algo que desmintieron los propios socialistas, que siempre han afirmado que no se pronunciarán sobre el mismo, para cuya aprobación sus votos son imprescindibles, hasta que no tengan un borrador sobre la mesa y comprueben que no está demasiado supeditado al PEF que sacaron adelante en el Pleno municipal de diciembre Ahora Madrid y el PP con el voto en contra de PSOE y Ciudadanos.

(SERVIMEDIA)

14-FEB-18

KRT/caa