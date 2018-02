Junta reta a Cospedal y al PP a que solicite un debate en las Cortes para que "expliquen que no hubo recortes"

14/02/2018 - 13:18

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha retado a la presidenta del PP en la región y expresidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, y a su partido a que "solicite un debate en las Cortes regionales para que intenten explicar que no hubo recortes", después de que Cospedal afirmara este domingo que no es cierto que en su etapa hubiera recortes porque "no había dónde recortar".

TOLEDO, 14 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, el portavoz regional, Nacho Hernando, ha desgranado área por área las cuantías y cada uno de los "recortes" que a su juicio perpetró el Gobierno anterior.

No obstante, aunque no ha podido ofrecer una cifra exacta de los "recortes" del Ejecutivo de María Dolores de Cospedal, ha avanzado que el Gobierno regional hará llegar a los medios un dosier detallado que recogerá un compendio de "los recortes más sangrantes".

Hernando ha utilizado el refrán "quien calla otorga" para señalar que el Ejecutivo no se "va a callar" ante las "vergonzosas y lamentables declaraciones de Cospedal" cuando "Castilla-La Mancha fue el tubo de ensayo de lo que posteriormente ocurriría en España". "Nos pusieron como coballas en este lamentable laboratorio", ha afirmado.

Por ello, ha exigido a la expresidenta que "no insulte" y que tome a los ciudadanos "por estúpidos", pues a su juicio, el Gobierno de Emiliano García-Page tiene "otra forma de gobernar", transformando injusticias como la que expresó Cospedal y recuperando "la dignidad y la autoestima" de la región.