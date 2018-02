Cs dice que el peaje de la AP-4 "es una ofensa" que "alimenta la confrontación entre el bipartidismo rancio de PP-PSOE"

14/02/2018 - 13:19

Ciudadanos Andalucía ha afirmado este miércoles que el peaje de la AP-4, que une las provincias andaluzas de Cádiz y Sevilla, "es una ofensa a la ciudadanía y a los casi tres millones de sevillanos y gaditanos que lo sufren después de 48 años", toda vez que también ha criticado que es un asunto que "alimenta la confrontación entre un bipartidismo rancio de PSOE y PP, siempre de espaldas a la sensibilidad de los andaluces".

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Cs y diputado por Cádiz, Sergio Romero, ha defendido que "hay que ser serios", cuando ha recordado que esta concesión "ha sido prorrogada por gobiernos del PP y PSOE".

Así, ha ejemplificado el lastre que supone esta tasa explicando que "un autónomo de Jerez que trabaje en Sevilla tiene que pagar la friolera de 300 euros al mes. Por tanto, hay que tomarse en serio a los andaluces y estar a su altura".

Una altura a la que no han estado, según Romero, "ni el PSOE, poniendo en la palestra de forma oportunista este tema después de 50 años y a dos años vista de la finalización de la concesión; ni el PP, con un presidente del PP-A, Juanma Moreno, que se equivocó en sus declaraciones del otro día, ya que Andalucía no es una república bananera". "Y dependiendo de quien gobierne o no, no se pueden poner o quitar peajes", ha apostillado.

De este modo, el dirigente naranja ha defendido que "se libere el peaje cuanto antes mejor", pero ha recordado que "hay una concesión administrativa y hay que valorar las condiciones económicas y el coste que tiene para los andaluces" dicha liberación.

"Lo que sí vamos a hacer en 2020 es exigir con la máxima firmeza que este peaje deje de ser un coste para todos, ya que supone una barrera para el desarrollo económico de la provincia de Cádiz", ha finalizado Sergio Romero.