Madrid. carmena pide al pp una "autocrítica y reconversión" definitiva por su corrupción

14/02/2018 - 13:22

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirmó este miércoles que el "gota a gota" con que se van conociendo las tramas de corrupción del PP obliga a "pedirles que tomen una medida decisiva de autocrítica y reconversión" y "abordar de una manera definitiva" estos casos, que a su juicio "tienen que ver con la esencia de los partidos".

Carmena se pronunció de esta manera cuando se le preguntó al respecto durante su visita a unas viviendas municipales de la EMVS en Puente de Vallecas, después de escudarse en que no le gusta hablar de política general para no contestar a una pregunta sobre los exconsejeros presos de la Generalitat de Cataluña, cuya situación criticó hace días en Lleida, y de no comentar las noticias sobre presunta corrupción del propietario del Grupo Riu, Luis Riu, y el del Grupo Baraka, Trinitario Casanova (los dos que desbloquearon la situación del Edificio España tras la marcha del Grupo Wanda por no permitírsele derribarlo y reconstruirlo), por no tener la seguridad de si dichas informaciones están contrastadas.

Por el contrario, la alcaldesa justificó responder a la relativa al PP por entender que "la corrupción tiene que ver con los valores necesarios de la democracia", y en este sentido declaró que "la democracia no puede tolerar que la clase política esté siendo imputada, reprochada por actitudes que calificamos como corrupción y tienen mucho que ver con la esencia de los partidos".

En esa línea, reflexionó que "ese gota a gota" por el que se van "esclareciendo" a través de las informaciones publicadas en los medios "unas formas absolutamente ilegales de financiar al PP", al que describió como un partido "respetable" e importante en España, "nos obliga a pedirles que tomen una medida decisiva de autocrítica y reconversión".

Carmena se mostró convencida de que muchos miembros y militantes del PP "no tienen nada que ver" y son "verdaderamente críticos" con lo que se está conociendo, pero, reiterando que "esto es muy grave", insistió en que el PP "lo debe abordar de una manera definitiva".

