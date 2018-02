Los dos proyectos de universidades online privadas en Extremadura siguen su trámite con su remisión al Consejo de Estado

Los dos proyectos de universidades online privadas que han solicitado instalarse en Extremadura continúan con su trámite administrativo, con la remisión aprobada este miércoles por parte de la Junta al Consejo de Estado de los mismos para la elaboración de los pertinentes dictámenes de esta última institución.

Tras la elaboración de estos dictámenes en un plazo estimado de "dos o tres meses", el Consejo de Gobierno de la Junta volverá a analizar los anteproyectos de ley de ambos proyectos y "deberá emitir un pronunciamiento, una decisión respecto de la posible instalación" de las dos citadas universidades online privadas en Extremadura.

Si entonces la Administración regional emitiese una "posición favorable" a los anteproyectos en cuestión, éstos iniciarían a partir de ese momento su tramitación parlamentaria en la Asamblea "como cualquier otro proyecto de ley", para su aprobación definitiva.

De este modo lo ha explicado la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa después de que este miércoles el Consejo de Gobierno autonómico haya hecho una primera lectura de los borradores de los anteproyectos de ley de Reconocimiento de la Universidad Abierta Europa Extremadura y de la Universidad Internacional Augusta Emérita en la comunidad, y haya solicitado al Consejo de Estado los correspondientes dictámenes al respecto.

"Por tanto, lo que estamos haciendo hoy es continuar con la tramitación necesaria conforme a lo que dice la ley para atender la demanda, la petición de dos entidades que en el año 2016 presentaron una solicitud conforme a la ley a la Junta de Extremadura para iniciar la actividad de las dos universidades online que pretenden instalarse en la región", ha señalado Gil Rosiña.

En este sentido, ha añadido que tras los dictámenes solicitados al Consejo de Estado y la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno autonómico sobre dichos proyectos, éstos serán remitidos a la Asamblea para su aprobación definitiva "si el Consejo de Gobierno emite una posición favorable" a los mismos, que entonces iniciarán su tramitación parlamentaria "como cualquier otro proyecto de ley".

PROCEDIMIENTOS

Según ha explicado, a mediados del año 2016 los promotores de ambas entidades registraron ante la Junta de Extremadura su solicitud para instalarse en la región y "desde entonces se ha venido trabajando conforme a lo que dice la ley para atender estas dos solicitudes", habido cuenta de las competencias que sobre este asunto establece el Estatuto de Autonomía en su artículo 10, y atendiendo también a Ley Orgánica de Universidades que establece el procedimiento para la implantación de estos centros en las CCAA.

Ha añadido que, tras recibir las solicitudes, el Consejo de Gobierno de la Junta analizó el pasado mes de septiembre ambas iniciativas legislativas; así como que en octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de Extremadura la apertura del plazo de información pública.

Así, los textos normativos para el reconocimiento de ambas universidades online han estado expuestos en el Portal de Transparencia de la comunidad desde que en septiembre pasado la Junta valorara y publicara en el DOE la apertura del plazo de información pública, ha añadido Gil Rosiña, quien ha incidido también en que durante ese tiempo "se han atendido las consideraciones" tanto de la Conferencia de Política Universitaria Estatal como del Consejo Económico y Social.

PROYECTOS

En concreto, el proyecto de creación de la Universidad Abierta Europa Extremadura está promovido por la entidad "Escuela Europea de Estudios Superiores S.A", mientras que la creación de la Universidad Internacional Augusta Emérita está promovida por la entidad "Proactiva Online de Educación Superior S.L" (Proesu S.L). Las dos entidades se caracterizan por impartir enseñanza a distancia.

En ambos casos, se trataría de universidades privadas que, con sede en Badajoz, impartirían enseñanzas dirigidas a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, informa la Junta en nota de prensa.

Con carácter previo a la elaboración de los anteproyectos de ley de reconocimiento de estas nuevas universidades, y con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos, se ha efectuado un periodo de consulta pública a efectos de recabar la opinión de los sujetos y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por las futuras normas.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones han podido hacer llegar sus opiniones hasta el día 31 de agosto de 2017 al Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana.

De igual forma, se han solicitado y han sido emitidos e incorporados a cada expediente los preceptivos informes de impacto de género, impacto sobre el empleo y de simplificación administrativa, así como el correspondiente dictamen del Consejo Económico y Social de Extremadura.El borrador de cada anteproyecto de ley se estructura en cuatro títulos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.

En el título I se establecen las disposiciones generales y en el Título II se regula el desarrollo de la actividad académica; el Título III desarrolla las condiciones a las que está sujeta la variación de las condiciones del reconocimiento y el Título IV aborda la regulación de la financiación.

OTRO PROYECTO

Por otra parte, preguntada por los medios sobre un tercer proyecto de universidad privada a instalar en Plasencia, Isabel Gil Rosiña ha dicho que la Junta "no" tiene "ninguna solicitud" al respecto.

"La Junta de Extremadura no puede dar carpetazo ni dar portazo a cualquier iniciativa del índole que sea que venga conforme al marco legislativo en el que se pueda amparar para tramitarse, de ninguna manera", ha añadido en todo caso.

En este sentido, ha reiterado que "de esa tercera posible implantación de la universidad católica (en Plasencia) no hay una solicitud, y como no lo hay la Junta de Extremadura no puede decir nada".