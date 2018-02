Zaragoza.- El alcalde anuncia que el cambio en las sociedades municipales "marcará un antes y un después"

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha anunciado que el cambio en las sociedades municipales "marcará un antes y un después" tras la decisión del Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) la pasada semana de variar la representación en los consejos de administración de forma que asumen el control de conformidad a la Ley de Capitalidad.

Zaragoza-Vivienda, Zaragoza-Deporte, Zaragoza-Cultural y Ecociudad son las cuatro sociedades municipales del Ayuntamiento a las que afecta este cambio. Entre los 10 y 12 miembros que tienen las cuatro sociedades, cuatro de ellos pertenecerán a los grupos municipales y el resto al gobierno, según la Ley de capitalidad (artículo 14).

Tras la celebración del primer consejo de administración, que ha sido el de Ecociudad, Santisteve ha justificado los cambios para "acometer planes innovadores y de inversión en las plantas depuradoras y en mejorar la prestación de servicios tendentes a la excelencia porque los zaragozanos demandan una actitud diligente".

En declaraciones a los medios de comunicación, Santisteve ha observado que "ha sido nula la inversión" realizada en las plantas depuradoras que gestiona Ecociudad y que han provocado un problema "ya advertido por la concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas, sobre la necesidad de mejoras y tratamientos de los lodos que ha supuesto la ruptura del digestor de la planta de La Almozara"

En los últimos años "no se han mejorado las infraestructuras. De los cuatro millones previstos no han sido más de unos 150.000 euros los invertidos y no se ha acometido el plan de renovación de tuberías de fibrocemento como manda la Unión Europea".

