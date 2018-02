Las Corts aprueban una moratoria de dos años a la obligación de tener un segundo médico en los 'bous al carrer'

El pleno de las Corts ha aprobado este miércoles, con los votos de PSPV, Compromís y Cs y la abstención de PP y Podemos, la propuesta de los dos primeros grupos de aplicar una moratoria de dos años para estudiar la conveniencia de incorporar un segundo médico en la celebración de los festejos taurinos tradicionales como son los 'bous al carrer', cuya obligatoriedad se aprobó en la Ley de Acompañamiento de la Comunitat.

De este modo, la cámara valenciana ha rechazado eliminar esta obligación, con los votos de PSPV, Compromís y Podemos, como pedía el PP en otra iniciativa, al entender que la normativa que había vigente "garantiza la adecuada seguridad" y el cambio que incluyó el Consell en ella puede ser "perjudicial" para la fiesta.

Durante la defensa de su propuesta, el diputado del PP Jorge Bellver, quien ha subido a la tribuna y ha colgado un cartel de 'derogación ya', ha subrayado que esta exigencia del segundo médico es la "crónica de una gran farsa, una gran mentira y un gran fracaso", que "responde exclusivamente a unos intereses políticos para acabar con la fiesta de los 'bous al carrer' en la Comunitat" .

"Todos sabemos que para la izquierda el fin justifica los medios y lo han hecho ya con la educación y los medios de comunicación públicos pero, como con esto no tienen suficiente, atacan todo lo que son las herramientas de la 'españolidad' como es el castellano, la educación concertada y todas aquellas señas de identidad del pueblo valenciano que nos equiparan a las españoles", ha remarcado, para indicar que el delito cometido por los aficionados a esta fiesta es "tener una afición que el tripartido considera como máxima expresión de la fiesta nacional española".

A su juicio, esta norma lo que pretende es "acabar poco a poco con la fiesta de los 'bous'" porque "como no se atreven a prohibirla, pues hacen todo lo posible para hacerla inviable y lo hacen de forma cobarde". "Al tripartito ni le importa la fiesta ni la seguridad de la misma, solo quieren cargársela", ha subrayado para insistir en que "todo el mundo está pidiendo la derogación", incluso alcaldes de PSPV y Compromís.

DEFENSA MORATORIA

Sin embargo, el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha subido al estrado y en el cartel que había colgado el 'popular' de 'derogación ya' ha añadido 'porque el PP no quiere'. En este sentido, ha explicado que si se aprueba la propuesta del PP, la derogación no sería inmediata porque tendría que pasar por el trámite parlamentario, mientras que con la moratoria que ellos proponen "la semana que viene no habrá un segundo médico".

Ha remarcado que el Consell "no quiere cargarse" esta fiesta, es más, ha apostillado "en estos dos años hay más actividad" de 'bous al carrer' y ha afeado al PP que ahora no esté de acuerdo con el segundo médico cuando a finales del pasado año registró una iniciativa en la cámara valenciana que pedía mejorar la seguridad de los festejos taurinos y dignificarlos y en la que se incluía la necesidad de un médico.

En este sentido, ha explicado que los grupos analizaron esa propuesta del PP, la consultaron y la aprobaron con el voto de todos menos de ellos porque pensaron que "garantizaba más seguridad". Mata ha explicado que, posteriormente, se les explicó que ésta sería una situación "deseable, pero imposible de cumplir", por lo que la idea ahora es plantear la moratoria de dos años mientras la Comisión de Asuntos Taurinos estudie esta cuestión. "Se ha teñido de dramatismo una situación que no lo es porque mejorar las medidas médicas en la fiesta está bien", ha insistido Mata.

En similares términos se ha pronunciado Teresa García de Compromís, quien ha defendido que la moratoria "equivale a derogar" porque supone que inmediatamente no se incorpore ese segundo especialista a los festejo. "Lo que a nosotros nos interesa no es hacer política, sino buscar soluciones", ha indicado para señalar que con su propuesta se "abre la puerta al consenso" para cerrarla a "la instrumentalización política".

Durante el debate, Bellver ha ofrecido a Mata retirar ambas iniciativas y presentar para el pleno de la próxima semana una proposición para derogar el segundo médico mediante una tramitación de lectura única, en una sola votación y sin debate. Sin embargo, Mata le ha recriminado esta oferta por ser "imposible" al ser necesario el criterio del Consell y una evaluación.

Desde Cs, Toni Subiela ha acusado a los partidos de la cámara de "poner en peligro" esta fiesta y les ha afeado querer apropiarse de una tradición que "pertenece a la sociedad". A su juicio, la moratoria es "la cobardía política más grande" que ha llegado a las Corts y "no es una solución".

"DEMAGOGÍA Y ALTERACIÓN DE LA REALIDAD"

El parlamentario de Podemos Daniel Geffner ha lamentado la "demagogia y alteración de la realidad" en el debate que "no va sobre si se está en contra de la fiesta". Ha defendido que en otras comunidades autónomas como Murcia, Extremadura o Andalucía hay médicos ayudantes en los festejos taurinos y, en este sentido, se ha preguntado irónicamente, si los valencianos tienen "otras características humanas" para no necesitar de mayor seguridad sanitaria como extremeños o andaluces.

"Queremos una seguridad buena, digna y responsable y no low cost", ha remarcado para subrayar que "es momento de cambiar las cosas" porque "hay margen de mejora para mejorar seguridad sanitaria".