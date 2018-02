La alcaldesa critica la "hipocresía" de Movellán en el problema de la línea de alta tensión

14/02/2018 - 16:43

Bolado pide al PP que "no instrumentalice" la reivindicación de los vecinos afectados por el trazado de REE Astillero-Cacicedo

CAMARGO, 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, ha criticado la "hipocresía" del portavoz municipal del PP, Diego Movellán, al que ha pedido "que no instrumentalice" la reivindicación de los vecinos afectados por el proyecto de construcción por parte de Red Eléctrica de España de una línea eléctrica a 220Kv entre Astillero y Cacicedo de Camargo.

Bolado ha afeado al también diputado nacional "que trate de buscar réditos políticos valiéndose de la angustia de muchos camargueses que viven con preocupación el futuro de ese proyecto de alta tensión".

A la vez, le ha reprochado "su comportamiento hipócrita" ya que "en el Pleno de Camargo en el que se abordó este tema creó falsas expectativas al anunciar que existía otra opción para llevar la línea por la servidumbre de la autovía y luego en el Congreso de los Diputados no hace nada y esconde la cabeza".

"Es en Madrid donde tiene que poner el recurso de alzada a su propio partido o a Red Eléctrica de España, que son las únicas dos entidades que pueden paralizar este proceso, en vez de trasladar el problema al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Camargo", ha enfatizado.

"Pero poco nos sorprende a estas alturas de Movellán, porque ya vimos cómo avergonzó a todos los camargueses cuando protagonizó una sonora espantada en su día cuando se iba a hablar en el Congreso sobre el fracking y se agarró a excusas inconsistentes para abandonar la sesión", afirma la alcaldesa en un comunicado de prensa.

Bolado señala que pese a ser portavoz adjunto del PP en la Comisión de Medio Ambiente, "en la primera oportunidad que tuvo de posicionarse en contra del fracking le temblaron las piernas y evitó participar en la votación argumentando que tenía otros asuntos más importantes, a pesar de que esta práctica también generaría, como dice ahora el propio Movellán respecto a la alta tensión, un daño difícil de paliar en la vida y propiedades de muchos de nuestros vecinos y un impacto negativo en el territorio que tenemos el compromiso de defender".

"Y ahora ha hecho lo mismo, mostrar una cara en Camargo y luego en Madrid quitarse la máscara y mostrar su lado más dócil hacia quienes le colocaron allí, ese es el bagaje de quien dice defender a los camargueses", ha denunciado.

Además, Bolado le ha recordado que "los miembros de este equipo de Gobierno han mantenido numerosas reuniones tanto con vecinos como con los representantes de Red Eléctrica de España, y han ejercido además de interlocutores e intermediarios para que las distintas partes pudieran reunirse, dialogar y abordar el problema, y se incidiera en esa posible alternativa de canalizar la línea por la servidumbre por la autovía, que aún nadie ha confirmado a este equipo de Gobierno que sea una opción inviable".

Ha añadido que también se consiguió que Red Eléctrica de España estudiase la solicitud realizada por el equipo de Gobierno a petición de los vecinos para que, si se cumplían las necesidades técnicas, se pudiera trasladar el emplazamiento de una cámara de empalme para alejar la línea de las viviendas e incrementar la profundidad de la zanja por la que se canalizaría la línea según el actual trazado".

"Y vamos a seguir trabajando en todo lo que sea posible y vamos a seguir reuniéndonos para que las reivindicaciones de los vecinos sean escuchadas, pues siempre hemos estado y estaremos del lado de los camargueses", agrega en un comunicado.

Una postura que en su opinión, "contrasta claramente con la absoluta inacción de Movellán no sólo ahora sino durante los cuatro oscuros años en los que ocupó el sillón de alcalde, ya que hay que recordar que el expediente no es nuevo sino que fue iniciado en el año 2010, y no movió un dedo para tratar de encontrar una solución, por lo que es el menos indicado para dar lecciones", ha concluido.