El Ayuntamiento de Marbella someterá a consulta el futuro de la principal vía comercial de San Pedro

14/02/2018 - 17:13

El teniente alcalde de San Pedro (Marbella), Rafael Piña, ha señalado este miércoles que organizará una consulta para determinar si la avenida Marqués del Duero, la principal vía comercial del núcleo urbano, se mantiene peatonalizada o se reabre al tráfico.

MARBELLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

Piña, que se ha reunido con unos cien comerciantes de la zona y técnicos municipales, ha explicado que la consulta estará abierta a los vecinos del municipio empadronados en San Pedro y que el resultado será vinculante. El teniente alcalde de San Pedro calcula que la votación, que la organizará una empresa especializada, se realizará en unas dos semanas.

Ha indicado que el partido político al que pertenece, Opción Sampedreña, hará campaña por mantener la peatonalización de la avenida, ya que, ha señalado, es la postura que ha aprobado la Comisión Ejecutiva de la formación.

"Estamos convencidos de que esa postura es la mejor para el futuro de San Pedro, que tiene que ser un pueblo amable. Envidio a Marbella ya que llegar a su centro histórico --que está peatonalizado o tiene restricciones el paso de los vehículos-- es algo envidiable. No puedo entender que una parte del comercio sampedreño no esté en la idea de 'amabilizar' San Pedro. El peatón es el que compra y el que va en un coche, normalmente, no compra nunca", ha indicado.

Piña ha indicado que "asume la responsabilidad de que, lo que decida nuestro pueblo, será lo que decida la Tenencia de Alcaldía", pero ha reiterado que "haré toda la campaña que pueda y más para que la avenida se quede cerrada al tráfico con algunas salvedades, como el paso de las ambulancias, vecinos o personas con movilidad reducida".

La presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro (Apymespa), Ana García, ha indicado que el debate que se abre con la peatonalización o la reapertura al tráfico de la avenida "es muy importante porque supone analizar un posible nuevo modelo de comercio en San Pedro". "Hay dos posturas y muy claras y no sé hacia dónde nos llevará esa consulta", ha agregado.

La presidenta de Apymespa ha asegurado que su colectivo hará "cien por cien campaña a favor del comerciante y de lo que beneficie al comercio". "La cuestión es cómo se impulsará el nuevo modelo de comercio que plantea la Tenencia de Alcaldía. Necesitamos un plan de acción de años, no tanto acciones puntuales. Queremos un plan de viabilidad real para apoyar el comercio y la avenida", ha agregado.