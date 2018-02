El Ayuntamiento ha adquirido casi una veintena de viviendas de particulares cuando a la EMVS sólo le quedan 203 libres

14/02/2018 - 17:34

El Ayuntamiento de Madrid ha adquirido hasta el momento 19 viviendas a particulares en el proceso continuado de compra que tiene en marcha y que se presenta como la respuesta ante la escasez de viviendas amplias, para familias, de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS).

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha destacado que en este momento a la EMVS sólo le quedan 203 pisos libres y que son pequeños, de un dormitorio, por lo que se destinarán a jóvenes.

La construcción lleva su tiempo pero, ante la necesidad de vivienda existente ahora mismo, es necesario disponer de soluciones inmediatas", ha indicado Higueras después de recorrer junto con la alcaldesa, Manuela Carmena, algunas de las más de 2.400 viviendas que se están construyendo y que se encuentran en distintas fases del proyecto.

A través de este programa, cualquier persona que quiera vender su casa puede ofrecerla directamente al Ayuntamiento de Madrid. Anteriormente el Consistorio había sacado dos procesos con un tiempo marcado pero ahora ha decidido dejarlo permanentemente abierto. Cada mes se convocan mesas para determinar si las viviendas propuestas cumplen con las condiciones señaladas por el Ayuntamiento. Higueras ha destacado la reciente adquisición de dos viviendas de cinco dormitorios.

La también primera teniente de alcalde ha destacado como puntos a favor de este proceso la garantía de pago. En un mes el particular puede ver cómo su casa es comprada por el Ayuntamiento para fines sociales. "Apelo a la solidaridad de los madrileños", ha apuntado Marta Higueras, que ha remarcado que con estas compras el Ayuntamiento "no busca enriquecerse", en definitiva, que no serán vendidas posteriormente para sacar un rendimiento económico.