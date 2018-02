Ratifica que su expareja y su exsuegra la obligaban a prostituirse con 16 años en Tomelloso (Ciudad Real)

14/02/2018 - 17:39

La chica que denunció, tras una paliza, que su exnovio, su exsuegra y una amiga de la familia --dueña de la casa donde ocurrían los hechos-- la obligaban a prostituirse con 16 años en Tomelloso (Ciudad Real) ha ratificado este miércoles la declaración que hizo en sede policial inculpado a los tres ciudadanos de nacionalidad rumana.

CIUDAD REAL, 14 (EUROPA PRESS)

La mujer, que ya es mayor de edad pero que en 2015 tenía 16 años, ha asegurado en la Audiencia Provincial que los tres principales acusados en el juicio la obligaban con coacción y amenazas a prostituirse, y ha señalado que el 13 de agosto de 2015 no fue la única vez que el que era su novio la maltrataba aunque ha admitido que fue la paliza más brutal.

Ha explicado que vivió esa situación durante los casi ocho meses que pasó conviviendo con el hombre y que no pidió ayuda porque no tenía buena relación en esos momentos con su madre, que vivía en Guadalajara, desde donde ella se fue para vivir con su exnovio.

Por lo que se refiere a los siete hombres que se sientan en el banquillo de los acusados por un presunto delito de corrupción de menores por mantener relaciones sexuales con la menor a cambio de dinero, la chica ha señalado solo a cinco de ellos, por lo que la acusación particular ha retirado los cargos los otros dos, si bien la Fiscalía los ha mantenido al considerar que si no completaron las relaciones con la menor es porque no pudieron.

AVISARON A LA MADRE A GUADALAJARA

En la sesión de este jueves, en la que el juicio ha quedado ya visto para sentencia, también ha testificado la madre de la menor quien ha indicado que, por esa mala relación con la adolescente, no supo lo que ocurría hasta que la avisaron unos conocidos.

Fue entonces cuando contactó con la menor para denunciar, si bien ha insistido en que aunque su hija no quería hacerlo y no lo reconocía porque estaba enamorada de su expareja, si terminó confesándose que la obligaban a mantener relaciones con al menos una decena de hombres para lo que a veces, incluso, la drogaban y las dos mujeres se quedaban con el dinero.