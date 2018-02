Caunedo critica que el tripartito se plantee "diseñar otro tipo de alternativas" para la Ronda Norte

15/02/2018 - 11:53

El portavoz del Grupo Municipal del PP del Ayuntamiento de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, ha criticado este jueves que el tripartito se haya planteado, antes de la reunión entre el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, gastar dinero municipal "en diseñar otro tipo de alternativas" para la conexión Este-Oeste de la ciudad. Además, Caunedo ha apuntado que, según el calendario, le correspondería a la próxima corporación municipal "analizar y gestionar" esas otras alternativas.

OVIEDO, 15 (EUROPA PRESS)

"Que a 24 horas de visitar al ministro nos planteemos que vamos a gastar dinero municipal en diseñar otro tipo de alternativas con un plazo que, viendo el calendario que se ha publicado este jueves, va a corresponder analizar y gestionar a la próxima corporación, a mi me parece que tiene muy poco sentido y no me parece que sea un uso responsable de los recursos públicos", ha apuntado el edil del PP.

El exalcalde de Oviedo ha explicado que el ministerio financia una conexión "que tiene un impacto regional conectado vías nacionales". En el caso de que se optara por pequeñas vías de carácter local, propuesta del Grupo Municipal Somos Oviedo, "no se puede pedir la financiación del ministerio".

Asimismo, Caunedo se ha mostrado satisfecho por la asunción del Estado de la obligación "de diseñar y construir esa ronda, que va a tener un elevado coste económico".

"Creo que debemos dejar trabajar a los técnicos y esperar a tener las alternativas encima de la mesa, que fue lo que el PP defendió en el último pleno. Una vez vistas las alternativas habrá que posicionarse acerca de cuál es la que resuelve mejor los problemas de movilidad de Oviedo y la que más respeta el patrimonio cultural, histórico y medioambiental de Oviedo", ha indicado.