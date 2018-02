Agotadas las entradas para ver a Kylie Minogue en Barcelona

15/02/2018 - 11:56

La cantante australiana Kylie Minogue ha agotado las entradas para su espectáculo en Barcelona el próximo viernes 16 de marzo, ha informado este la promotora de conciertos Doctor Music en un comunicado este jueves.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Minogue viajará a la Sala Bikini de la capital catalana en la gira europea que días antes la llevará a Londres y a Manchester (Reino Unido), y posteriormente a París y Berlín.

La cantante de éxitos como 'Can't Get You Out of My Head', 'In Your Eyes' y 'All the Lovers' lanza en abril de este año su decimocuarto álbum, 'Golden', cuyo primer single, 'Dancing', ya se encuentra disponible.