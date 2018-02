Un total de 31 cortometrajes competirán en la XXXI Semana de Cine de Medina del Campo

15/02/2018

Un total de 31 producciones, seleccionadas entre los 1.041 trabajos recibidos a concurso, competirán este año en el XXVI Certamen Nacional de Cortometrajes de la XXXI edición de la Semana de Cine de Medina del Campo, que se celebrará entre los próximos 9 y 17 de marzo, según han indicado los organizadores a través de un comunicado remitido a Europa Press.

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)

De ellas, 20 llegarán a la pantalla medinense como producciones inéditas. En el marco de este apartado, el festival dará a conocer algunas de las últimas creaciones de realizadores ya conocidos en Medina como Lluis Quilez que presentará '72%' tras haber sido precandidato al Oscar con su anterior trabajo; o la actriz y guionista Marta Aledo, que regresa como directora con 'Seattle'.

En el Certamen Nacional también participarán otros cineastas emergentes como Bárbara Farré ('La última virgen'), Jon Viar ('Derbi') y Daniel de Vicente ('Paraíso Azul'). Las historias familiares, las reflexiones sobre los comportamientos de la actual generación adolescente o la diversidad sexual serán protagonistas, junto a la mirada "crítica" ante la "amenazante escasez" de recursos en la sociedad como la falta del agua, son las temáticas de las cintas que competirán por el Roel de Oro, entre otros galardones del palmarés.

Además de la ficción, en este apartado el público se encontrará tres trabajos de animación y cuatro documentales. Destaca, entre las producciones seleccionadas, el debut en la dirección del periodista cinematográfico Miguel Parra ('El jardín de Vero') o la incursión en el mundo de la interpretación de la cantante Russian Red, Lourdes Hernández en 'El beso', de David Priego.

Por otro lado, 17 cortometrajes competirán en 'La Otra Mirada', la sección paralela del Festival. Se trata de propuestas cuya calidad ha sido destacada por la organización de la Semana de Cine y que no han tenido cabida en la Sección Oficial a concurso. Entre ellas, éxitos reconocidos en otros festivales y trabajos que esperan su oportunidad, algunos de ellos en calidad de estreno absoluto.

En la selección de este apartado figura el multipremiado 'Matria', de Álvaro Gago o 'Les bones nenes', de Clara Roquet, triunfadora en Medina del Campo en anteriores ediciones. Destaca también la mirada crítica sin concesiones en la cinta 'Cunetas', de Pau Teixidor, o el estreno absoluto de Sergi González, 'Será nuestro secreto'.

21 CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES

En el marco de la XXI edición del Certamen Internacional, la Semana de Cine ha seleccionado este año 15 trabajos entre las 1.549 propuestas recibidas de 16 países.

Este apartado, en el que tienen cabida películas de ficción, animación y documental, está dirigido a alumnos de colegios e institutos de la localidad vallisoletana que podrán visionarlos durante dos sesiones matinales. Todos ellos, competirán por un primer premio, dotado con 2.000 euros y Roel, que concederá el jurado. Habrá un segundo clasificado que se llevará 1.000 euros y Roel, así como el Premio de la Juventud, dotado con 500 euros y Roel.

Algunos de estos trabajos llegarán a Medina con el aval de reconocimientos en prestigiosos festivales, como Cannes en el caso de 'A gentle night', de Qiu Yang (China); o Venecia, en el caso de 'Gros Chagrim', de Céline Devaux (Francia). El creciente auge de la animación se hará latente en cuatro de los cortos seleccionados, algunos de los más destacados en los circuitos del cine europeo.

Por su parte, las contradicciones religiosas presentes en 'Abraham', de Ali Kareem, contrastan con la comedia 'Kapitalistis', del director belga de origen español Pablo Muñoz Gómez.

14 CERTAMEN NACIONAL DE VIDEOCLIPS

Este año el Certamen Nacional de Videoclips celebra 14 ediciones con la proyección a concurso de 16 cintas, aspirantes todas ellas al galardón del jurado en esta categoría, dotado con 1.000 euros y Roel. Por otro lado, los espectadores podrán votar su videoclip preferido a través de la página web del festival (www.medinafilmfestival.com). El trabajo que resulte elegido se llevará este Premio del Público, dotado con 500 euros y Roel.

Entre las películas seleccionadas, creadas para grupos, bandas y artistas españoles, compiten este año realizadores conocidos ya por el Festival como Paul Stein, que este año participa con dos trabajos: 'Incapacidad moral transitoria (IMT)' de Love of Lesbian y 'Forastero' de Frenesí; o Álex Montoya, que presenta en el Certamen 'Insuficiente', de Rusos Blancos. Paloma Zapata, por su parte, también repite en Medina y, además, está seleccionada por partida doble con los trabajos 'El coro de mi gente', de Amparanoia feat. Macaco y 'Los seres que me llenan', de IZAL.

Entran también a concurso, entre estos pequeños trabajos, los dirigidos por David Iñurrieta ('Amiga Extraña', de Sierra); Iván Díaz Barriuso ('Astro', de Invaders); César Valladares ('Canallas', de La Mafia Canalla); Nacho A. Villar ('Exil', de Territoire); y Ana De Nevado ('Los demás', de The Low Flying Panic Attack y 'Origami', de Ganges).

También estarán en la Semana de Cine este año los videoclips de 'Me lleva el aire', de Joaquín Pascual, dirigido por José Manuel Borrajeros; 'Sistema Antisocial', de Soziedad Alkohólika, realizado por Manuel Viqueira Carballal; 'Tejados de amor', de Ultraplayback, bajo la dirección de Marta Puig; 'The arrow of our youth', de The Zephyr Bones, bajo la batuta de Eric Boadella; y 'Tus ojos son puñales', de Terriers, dirigido por José y Jonathan Ábacos y Cremades.

EL CINE DE CASTILLA Y LEÓN

La realidad del cortometraje en Castilla y León se plasmará a través de la proyección de nueve cintas seleccionadas, que competirán por el Roel. Veteranos como Arturo Dueñas ('Anagnorisis') o Pablo Silva ('Todas tus cosas'), vencedor en pasadas ediciones, estarán presentes en el apartado. Entre las cintas que compiten en la sección destacan cuatro cortometrajes dirigidos por mujeres, entre ellas, María Guerra con 'Dichoso aquel', o la debutante medinense Paula Casado con su primer cortometraje, 'Pensándote', que se proyectará fuera de concurso.

A ellos se sumarán los cinco cortometrajes incluidos en el Proyecto Quercus, impulsado por la Coordinadora de Festivales regionales (FECCYL) con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Se trata de una selección de algunos títulos realizados también en Castilla y León durante el último año.

Nacida para fomentar la producción y distribución de los cortos realizados en la Comunidad, el proyecto aporta por quinto año consecutivo una selección de trabajos que son proyectados en las distintas citas cinematográficas de la región. Podrán verse, el miércoles 14 de marzo, 'Ainhoa', de Iván Sáinz-Pardo; 'Cambio (Change)', de Daniel Romero; o 'Dichoso aquel', de María Guerra. Completan el ciclo 'Extraños en la carretera', de Carlos Solano; y 'Ronda de Poniente', de Sonia Pacios y Kepa Sojo.

FANTASMEDINA

El apartado que la Semana de Cine de Medina del Campo dedica al género fantástico cumple este año tres ediciones. Una de las secciones más esperadas por el público especializado se presenta en esta ocasión con ocho trabajos seleccionados, que abarcan los distintos géneros dentro del amplio apartado del cine fantástico, ciencia ficción y terror. Destaca, entre todos ellos, los ganadores en Sitges 'R.I.P', de Albert Pinto y Caye Casas; o 'Caronte', de Luis Tinojo, seleccionado en los principales festivales del género.

Finalmente, durante la 31 Semana de Cine podrán verse cinco cortometrajes rodados en 35 milímetros dentro del apartado que el Festival creaba el pasado año, 'Cortos de Vinilo'. Este año la pantalla del auditorio medinense proyectará 'El llanto de la fiera', de Fidel Cordero (1998); 'El pan de cada día', de Ane Muñoz Mitxelena (2000); 'El sueño del caracol', de Iván Sáinz Pardo (2001); 'La Raya', de Andrés M. Koppel (1997); y 'Una luz encendida', de Alber Ponte (2000).