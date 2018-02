El conjunto vocal danés 'Ars Nova Copenhagen' interpretará en la Diputación de Badajoz obras del Viejo y el Nuevo Mundo

15/02/2018 - 12:14

El grupo vocal danés 'Ars Nova Copenhagen' participará en el IX Ciclo de Música Actual de Badajoz el próximo día 20, con un programa de obras vocales antiguas y modernas del Viejo y el Nuevo Mundo.

BADAJOZ, 15 (EUROPA PRESS)

Este ciclo está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), y el concierto se celebrará en el Salón Noble de la Diputación de Badajoz a las 20,30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Dirigido por el director británico Paul Hillier, Ars Nova Copenhagen interpretará en este concierto la obra de Arvo Pärt (Estonia, 1935), 'And I heard a voice', que estrenará mundialmente dos días antes (el 18 de febrero) en Salamanca, dentro del programa 'Salamanca 800' que conmemora los ocho siglos de historia de la Universidad de Salamanca. Esta obra es un encargo de esta universidad y del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).

En el programa se encuentran otras dos composiciones de Arvo Pärt, de 2012 y 2015, y obras de Hernando Franco, Manuel de Sumaya, Alonso Lobo, Morton Feldman, Elisha West, William Billings, Justin Morgan y Christian Wolff, informa en nota de prensa la organización del IX Ciclo de Música Actual de Badajoz.

'Ars Nova Copenhagen' fue creado en 1979 y está especializado en música coral polifónica del Renacimiento y en la música vocal contemporánea. Colabora con artistas creativos de diferentes ámbitos como el teatro, el cine y el ballet, además de cultivar nuevas formas de interpretación de conciertos y repertorios innovadores.

Las interpretaciones del conjunto se caracterizan por la precisión y por el sonido, que capta la atención a nivel mundial. Realiza anualmente un ciclo de conciertos en Copenhague y Aarhus, así como numerosos conciertos en el resto de Dinamarca y frecuentes giras internacionales.

En 2015 realizó una larga gira en China y en 2016 participó en la Nord Choir Expedition. En sus giras actuales están incluidas España y EEUU.

'Ars Nova Copenhagen' ha grabado numerosos CD, que han recibido diversos premios, entre ellos un Grammy por 'The Little Match Girl Passion' con música de David Lang (Harmonia Mundi).

Sus discos más recientes son, en concreto, 'Songs for Choir', del importante compositor danés Carl Nielsen (Dacapo Records), 'Gallos y Huesos' con música de Pablo Ortiz (Orchid Classics) y 'First Drop0, un nuevo CD en directo con música de Howard Skempton, Michael Gordon, David Lang, Kevin Volans, Pablo Ortiz, Louis Andriessen, Gabriel Jackson, Steve Reich y Terry Riley (Cantaloupe).

Durante muchos años, Heinrich Schütz ha ocupado un importante lugar en el repertorio de Ars Nova y entre 2008 y 2011 el conjunto grabó sus obras dramáticas completas para las festividades de Pascua y Navidad.

El IX Ciclo de Música Actual de Badajoz está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz con el Centro Nacional de Difusión Musical y el apoyo de la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Fundación Caja Badajoz y Ayuntamiento de Badajoz.

PAUL HILLIER, CON DOS PREMIOS GRAMMY

A su vez, Paul Hillier nació en Dorset, Inglaterra, y estudió en la Guildhall School of Music and Drama en Londres. Su carrera abarca el canto, la dirección orquestal, la composición y la escritura sobre la música. Fue el director fundador del Hilliard Ensemble y fundador de Theatre of Voices.

Paul Hillier ha sido docente en EEUU en los campus de Santa Cruz y Davis de la University of California, y de 1996 a 2003 dirigió el Instituto de Música Antigua de la Universidad de Indiana. Fue el director principal del Coro Filarmónica de Cámara de Estonia de 2001 a 2007 y desde 2003 es el director principal de Ars Nova Copenhaguen.

Sus grabaciones, que abarcan más de cien CDs incluyendo siete recitales solistas, han sido "mundialmente aclamadas" y han ganado numerosos premios. Sus libros sobre Arvo Pärt, con quien mantiene una estrecha colaboración, y Steve Reich, junto a varias antologías de música coral, han sido publicados por la Oxford University Press.

En 2007 recibió el Orden de la Estrella Blanca de Estonia y el premio Grammy por la mejor grabación de música coral. En 2008 fue nombrado director artístico y principal del Coro Nacional de Cámara de Irlanda y nombrado director artístico del nuevo Coro Casa da Musica en Porto, Portugal.

Asimismo, en 2009 fue artista en residencia en el Instituto de Música Antigua de la Yale University. Un año después ganó su segundo premio Grammy por la grabación de la obra de David Lang "The Little Match Girl Passion". En 2013 recibió la Orden de Dannebrog por parte de Su Majestad la Reina de Dinamarca: la orden de caballería danesa.