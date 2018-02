Argüelles defiende que Unidos Podemos no haya apoyado la PNL de Foro sobre Lada, aunque habría preferido una abstención

15/02/2018 - 12:27

El coordinador general de IU en Asturias, Ramón Argüelles, ha defendido este jueves que el grupo parlamentario de Unidos Podemos (UP) no haya apoyado en el Congreso la Proposición No de Ley de Foro Asturias en la que se defiende la continuidad de la central térmica de Lada. No obstante, ha precisado que "le habría gustado más" una abstención.

OVIEDO, 15 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press el líder de IU en Asturias ha justificado el voto de UP al entender que "no se podía aprobar" esta propuesta después de que Foro rechazase la enmienda de Unidos Podemos en la que se pedía el rechazo del cierre de centrales hasta que hubiese alternativas y un plan de reactivación para las comarcas mineras en el que se estableciese que, por cada puesto de trabajo perdido, se creasen dos.

Unidos Podemos también planteó modificar el impuesto especial sobre el carbón para que se gravara cuando es importado para que el autóctono tuviera más peso en el mix energético nacional.

La posición de Foro, aceptando la enmienda del PP en lugar de la de Unidos Podemos es, a juicio de Argüelles, "dar un balón de oxígeno al partido que ha llevado a que el cierre de la minería del carbón sea en 2018".

LA PROPUESTA

La Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles el proyecto no de ley (PNL) presentado por Foro y PP a favor de la continuidad de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia).

El resultado de la votación fue de 16 votos a favor (PP, UPN y Foro), 11 votos en contra (Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana de Cataluña) y 9 abstenciones (PSOE).

En un texto conjunto firmado por el Grupo Popular y Foro, los parlamentarios, además de rechazar el cierre, proponen "diseñar y dotar los instrumentos financieros que permitan a las centrales térmicas de carbón instalar la tecnología necesaria para alcanzar el objetivo previsto por la Unión Europea de cero emisiones".