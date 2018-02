Más de 400 investigadores, docentes y expertos se darán cita en el II Congreso de Emprendimiento Universitario

15/02/2018 - 12:30

El encuentro, organizado por Andalucía Emprende, se celebrará en la Universidad de Córdoba el 23 de febrero

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El II Congreso de Emprendimiento Universitario, organizado por Andalucía Emprende --entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía--, reunirá el próximo día 23 de febrero en la Universidad de Córdoba a 400 personas de toda la comunidad autónoma para identificar, analizar y debatir sobre los factores clave del emprendimiento universitario.

Docentes, egresados, investigadores y otros miembros del sistema universitario andaluz, así como representantes de instituciones especializadas en cultura emprendedora y transferencia del conocimiento, se darán cita en este encuentro, ha precisado la Consejería en una nota.

Debatir sobre el emprendimiento basado en el conocimiento, fomentar la cultura y la educación emprendedora en la universidad, poner en común buenas prácticas de empresas de base tecnológica como 'startups' y 'spin-off', conocer casos de éxito surgidos al amparo de la universidad y modelos de emprendimiento de otros países serán los objetivos de este encuentro, con el que se pretende consolidar la vocación emprendedora en el ámbito académico.

El congreso, que abrirá sus puertas a las 10,00 horas, contará con la participación de tres ponentes procedentes de diferentes ámbitos del conocimiento, de reconocida trayectoria. Así, Adelaida de la Calle, presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y catedrática en Biología Celular, con experiencia como rectora de la Universidad de Málaga y como consejera de Educación, impartirá la ponencia magistral 'El emprendimiento tecnológico como herramienta de transferencia universidad-empresa'.

Por su parte, Manuel Campo Vidal, doctor en Sociología Aplicada, licenciado en Periodismo, ingeniero técnico en Electrónica Industrial, presidente y profesor de Comunicación en Next International Business School y en el Instituto de Comunicación Empresarial --que también dirige-- y creador y director de varios programas dedicados a la promoción del emprendimiento en distintas televisiones españolas impartirá la ponencia 'Empresas e investigación universitaria: mano a mano'.

Asimismo, Javier Megías, CEO y co-fundador de Startupxplore, la mayor comunidad de 'startups' e inversores de España y una de las más activas de Europa, impartirá la ponencia '¿Se puede traducir un proyecto de investigación en una idea empresarial?'.

Como colofón, el programa contará con una mesa redonda sobre emprendimiento universitario, en la que intervendrán los once miembros directivos de todas las universidades públicas andaluzas que participan en las cátedras Andalucía Emprende. En esta mesa se abordarán temas relacionados con la transferencia de conocimiento y su aplicación al mercado y se darán a conocer buenas prácticas para poner en marcha ideas de negocio en el ámbito universitario.

Docentes, recién egresados, estudiantes de últimos cursos de Grado, investigadores, 'spin off' y personal de las OTRI, emprendedores y empresarios de 'spin off' y 'start up', así como personal técnico especializado en emprendimiento, contarán el día previo, además, con un espacio privado para poner en común buenas prácticas en transferencia de conocimiento.

Asimismo, podrán conocer casos de éxito surgidos al amparo de la universidad, despejar dudas e inquietudes que les surgen a la hora de emprender y debatir aspectos a través de dinámicas novedosas guiadas por un experto en 'coaching' de reconocido prestigio.

Las personas interesadas en asistir a este encuentro pueden inscribirse en el link https://www.andaluciaemprende.es/convocatorias/ii-congreso-emprendimiento-universitario/

262 CENTROS ANDALUCES DE EMPRENDIMIENTO

Andalucía Emprende es una entidad de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento, que tiene como principal misión fomentar la cultura emprendedora y la actividad empresarial en la región mediante la prestación de servicios de apoyo para emprendedores y empresarios que les ayuden en la puesta en marcha y el desarrollo de sus ideas de negocio.

Para ello, cuenta con 262 Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE) y 57 puntos de información, que dan cobertura al 100 por ciento de la región, a través de un cualificado equipo técnico de especialistas en creación y desarrollo empresarial que presta, entre otros, servicios de asistencia, asesoramiento técnico cualificado, formación y tutorización para ayudar a emprendedores y empresarios en la puesta en marcha de nuevas empresas y en el desarrollo y la consolidación de las existentes.

Además, ofrece un servicio de alojamiento empresarial en naves industriales u oficinas, que permite a los emprendedores contar con un espacio en el que desarrollar su actividad durante un tiempo determinado, con el apoyo permanente del personal técnico especializado, que les acompaña en todo el proceso de creación y desarrollo empresarial.