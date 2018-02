Rechazada la propuesta del PP que pide a Junta una tarifa plana para los autónomos de C-LM durante 24 meses

15/02/2018 - 12:35

Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado, con los votos en contra del PSOE y Podemos, la propuesta de resolución de los 'populares' que solicitaba al Gobierno autonómico, entre otras medidas, la implantación de una tarifa plana para autónomos durante 24 meses.

TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)

Durante el pleno de las Cortes regionales, los 'populares' han solicitado este debate para reclamar a la Junta que bajen la presión fiscal para equiparar la situación de los autómos de la región a los de la Comunidad de Madrid, así como un nuevo modelo de plan de empleo con ayudas e incentivos para este colectivo que sirvan para suplir su situación de "empleo precario".

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha pedido al PP que salga de la "caverna" en la que se metió cuando se convirtieron en oposición, pues no pueden traer un debate cuando los datos del colectivo de autónomos son "positivos". "La región se está comportando bien. Cojan cualquier indicador que ahora Castilla-La Mancha esta recortando la brecha --provocada por el anterior Ejecutivo-- y no se está quedando a la cola", ha afirmado.

En esta línea, la titular de Economía, Empresas y Empleo ha precisado que la media de autónomos en la región asciende a 148.695 con datos del 2017, en comparación con la media anual en 2014, último año del Gobierno de Cospedal, que ascendió a 146.004.

Patricia Franco, con esto datos, le ha preguntado a Robisco por qué califica de "malos" estos datos cuando en otras comunidades, incluso algunas del PP, son similares y en ese caso "son positivos".

La consejera ha destacado que en 2018 su departamento dedicará 7,5 millones de euros a los autónomos, indicando que la cuantía total dedicada a este colectivo por parte del Ejecutivo autonómico ha sido de 15,4 millones de euros y unas 8.000 ayudas concedidas, frente a los 4.913 ayudas y los 13,6 millones en toda la etapa del Gobierno anterior.

Por último, la consejera le ha reprochado a los 'populares' sus "descalificaciones" con "frases facilonas" en las que no se ha referido al tema solicitado por su partido en el debate. "Les ruego que se lo preparen, venimos a un debate a informar. Yo he tenido que dejar de hacer otras cosas para preparármelo", ha aseverado.

PODEMOS CREE QUE "FALTA VOLUNTAD POLÍTICA"

Desde el Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, ha lamentado que el número de afiliaciones al régimen de autónomos se esté revirtiendo hasta alcanzar 1.554 menos en diciembre del pasado año comparado con el inicio de la legislatura, lo que ha achacado, entre otras cosas, a la falta de inspecciones de trabajo y la falta de voluntad de política del Gobierno central.

Llorente, que ha destacado la "parte importante" de los autónomos que son "falsos autónomos", ha propuesto al PP que el Ejecutivo central baje el IVA, permitan que los autónomos no tengan que tributar "si no han tenido ingresos ese mes", y refuercen la Inspección de Trabajo.

Si no cumplen algunas de sus promesas, ha destacado en referencia a los 'populares' "están perjudicando a todos los autónomos", convencido de que "los números dan, lo que no da es la voluntad política y eso es muy lamentable y no tiene justificación", ha concluido el portavoz de Podemos.

PSOE: "BUENAS EXPECTATIVAS"

El diputado del PSOE Fernando Mora ha destacado como "cierto" que el número de autónomos ha bajado en 2017 pero ha criticado que el PP "quiere sacar partido de ello", destacando que, en cualquier caso, las "expectativas son suficientemente buenas como para pensar que 2018 debiera arrojar mejores resultados".

Mora ha incidido en que Castilla-La Mancha "tiene proporcionalmente más autónomos que muchas comunidades autónomas" y está "por encima" de la media, con 148.611, el 4,6% del total nacional, apuntando como problemas causantes de la situación actual la crisis, el "elevado numero de jubilaciones" que no se cubren y los falsos autónomos.

El socialista, que ha subrayado que las previsiones del Gobierno central sobre creación de autónomos "no se han cumplido", ha arremetido contra los 'populares', por hablar "de todo menos de autónomos". "Siguen pensando que llevamos blusón y boina", ha manifestado Mora, que ha rechazado que el PP se dedique "a comparar" y a hacer demagogia". "Están intentando dinamitar Castilla-La Mancha y no lo están consiguiendo y lo que están haciendo es dinamitar su propio partido", ha rematado.

PP: "NOS ESTÁN PASANDO POR DELANTE"

Por su lado, desde el PP el diputado Lorenzo Robisco se ha remontado al año 2007, "cuando venía una crisis espeluznante y los socialistas lo negaron" como el punto de partida de "muchos de los males que atañen al empleo, los trabajadores y autónomos", pasando a continuación al año 2015, con la llegada del PSOE al Ejecutivo regional, para destacar "las políticas erráticas" que se pusieron en marcha.

Así, Robisco se ha referido a la "fuerte presión fiscal" que hay en la Comunidad Autónoma, lo que "nos hace ser menos competitivos" y a los distintos planes de empleo puestos en marcha por el Gobierno, "que se los hacen financiar a las administraciones locales", lo que ha desembocado en que durante el pasado 2017 se hayan "perdido 675 autónomos, cuando Madrid tiene más de 9.000 autónomos".

Dicho esto, propuesto dar "expectativas" y "facilidades" a los autónomos, y no solo bajando los impuestos que les afectan sino cambiando la imagen "de incertidumbre y falta de credibilidad" que está haciendo que las empresas se marchen y que, de todas las que se han marchado de Cataluña no haya venido "ninguna". "Nos están pasando por delante de nuestra casa, por la A-2, la A-42 y la A-3 y se instalan en otros sitios", ha concluido, instando a la Junta a "ofrecer más ayudas y creérselo y que nos crean"