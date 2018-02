Pensionistas gallegos se concentran para exigir "soluciones" para garantizar "pensiones decentes para toda la gente"

15/02/2018 - 12:39

Pensionistas convocados por los sindicatos CC.OO. y UGT se han concentrado este jueves en Vigo para advertir que "no solo los pensionistas de ahora están en peligro" y exigir que los gobernantes y la oposición busquen "soluciones lo más consensuadas posible con colectivos sociales" para garantizar "pensiones decentes para toda la gente".

VIGO, 15 (EUROPA PRESS)

La concentración en Vigo ha tenido lugar en la entrada de la sede de la Xunta, donde se han cantado consignas como "no, no, no, a la congelación" y "no, no, no, que no nos roben las pensiones". Además, la movilización se ha celebrado también en otras ciudades gallegas, concretamente a las 11,30 horas en Ferrol, Lugo, Ourense y Pontevedra y a las 12,00 horas en Santiago y A Coruña.

En Vigo se ha leído un comunicado por el que se ha incidido en que la reforma de las pensiones de 2013 "ha aumentado las desigualdades". "Se desmanteló el pacto de Toledo y ahí nace todo el problema", ha añadido el portavoz de la unión comarcal de UGT, que ha considerado que detrás de esto se encuentra un "plan deliberado de la banca".

En la misma línea, el portavoz comarcal de CC.OO. ha augurado que en un plazo de tres años habrá "pensiones empobrecidas que no lleguen al mínimo vital", ante lo que ha llamado a luchar "por el presente y el futuro de todos". La concentración ha concluido con un minuto de silencio por el fallecimiento de Suso Mosquera, que fue secretario xeral de UGT Galicia entre 1980 y 2005.

LA LUCHA CONTINÚA

En declaraciones a los medios, el responsable del sindicato de Pensionistas y Jubilados de CC.OO., Roberto Alonso, ha incidido en que hay "un problema de fondo para la gente que está pagando las pensiones" de los actuales jubilados. Así, ha asegurado que los jóvenes van a recibir una pensión "que no va a ser suficiente para vivir".

Es por ello que Joaquín Rodríguez, de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT en Vigo, ha agregado que llevan "años luchando, y la lucha continúa", abogando por "un consenso generacional para que todo el mundo reciba pensiones dignas".

"Esta lucha no acaba hoy aquí", ha subrayado, adelantando que el martes y viernes de la próxima semana recogerán en Vigo firmas en Príncipe, As Travesas, O Calvario y Teis, para "ver si la sociedad está" con sus reivindicaciones "por la defensa de los servicios públicos y una vida digna".