La Junta no recortará sus presupuestos ante una prórroga de los PGE y pide decreto ley para entregas a cuenta

15/02/2018 - 12:46

Insta a Juanma Moreno que "diga a su Grupo Parlamentario que rectifica en el documento si ahora piensa que Andalucía está infrafinanciada"

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que la Junta no contempla ningún recorte ni verá afectados sus presupuestos andaluces para 2018 ante una posible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, tras lo que ha pedido que el Gobierno apruebe un decreto ley para actualizar las entregas a cuenta.

Tras inaugurar, junto al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, la jornada 'El futuro encaje financiero de las comunidades autónomas. Un debate necesario', organizada por el Instituto de Estudios Cajasol, la consejera ha explicado a los periodistas que la Junta ha hecho sus presupuestos "teniendo conocimiento de lo que el Gobierno nos comunicó sobre las entregas a cuenta", aunque ha dejado claro que esas entregas a cuenta "no son cifras de los PGE".

"Lo que dice el Gobierno no es la realidad que pinta la Constitución ni la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), sino que las comunidades somos una parte de la recaudación, los ciudadanos pagan impuestos", ha aseverado la consejera, de forma que, a su juicio, las comunidades "haya o no PGE, tenemos derecho a recibir la parte que nos corresponde por nuestra recaudación".

A su juicio "sería una locura institucional y no tendría sentido que el Gobierno quisiera relacionar el hecho de que no haya PGE con que las comunidades no pueden hacer sus presupuestos; no se puede pensar que unas administraciones estamos supeditadas a otras" en ese sentido.

Montero ha recordado que esa prórroga de los Presupuestos Generales "ya se produjo en diciembre, y creo que ya en noviembre el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, había tirado la toalla".

La consejera cree que "no se puede llegar a acuerdo en una ley tan importante si uno no pretende sacar adelante la nueva financiación, y no he visto a Montoro metido en faena", tras lo que cree que "desde el principio Montoro ha visto que las cuentas le van mejor si hay prórroga de presupuestos y llega así a 2019, y si además le echa la culpa a alguien de esa prórroga".

Montero ha recordado que Andalucía, con los PGE de 2017 "sufrió un recorte en la inversión de más del 36 por ciento", por lo que "si se prorrogan esos presupuestos esa situación se mantendrá, salvo que se introduzcan modificaciones".

La consejera ha pedido que el Gobierno, en el caso de que no haya presupuesto del Estado, apruebe decretos leyes para revalorizar las pensiones "y adaptarlas al poder adquisitivo de los pensionistas"; para permitir la subida salarial en los empleados públicos, "donde en Andalucía se ha consignado una subida del 1,5 por ciento, pendiente de los PGE; y para actualizar las entregas a cuenta, "después de que haya intentado hacer chantaje a las comunidades, cuando esas entregas no dependen de los PGE sino de la recaudación, haya o no presupuestos".

Sobre las entregas a cuenta, Montero cree que "no hay excusas para mantener esa demora y se tendría que tramitar un decreto ley para actualizar las entregas a cuenta", pues "otra situación sería esperpéntica e inasumible para el ciudadano".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La consejera, quien ha felicitado a la Fundación Cajasol y a la Universidad de Sevilla por organizar este foro de debate sobre financiación "en línea con lo que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pidió a los agentes sociales, económicos y del conocimiento, ha lamentado que el ministro Montoro "quiere que 2018 pase en blanco, una vez más, y no le importa que los servicios públicos fundamentales, que necesitan revitalizarse, no se aprovechen de la recuperación económica".

Ha lamentado que Montoro "no ha intentado ni siquiera pactar un proyecto de presupuestos que permita aprovechar esa recuperación y llevar esa realidad a las familias". "Le da igual que el país tenga o no presupuesto, a él le interesa sólo quedar bien con Bruselas y ni la financiación ni la capacidad de llegar acuerdo presupuestario es la prioridad", se lamenta.

Cree que en materia de financiación y presupuestos, el ministro "está contando los meses para que llegue 2019 y no haber hecho ninguna de las tareas que se había comprometido", por lo que la consejera ha urgido y reivindicado que en materia de financiación "el Gobierno ponga una propuesta sobre la mesa".

Ha recordado los numerosos debates de expertos, las reuniones del grupo de trabajo, y apunta que cada comunidad tiene fijada su posición "por lo que tenía que haber empezado hace tiempo el momento de la política con mayúsculas, haber convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lleva muchos meses sin celebrarse, donde seamos capaces de llegar a acuerdo y consenso y articular en base a una propuesta donde el ciudadano sea el centro del debate". "Lo que no sea eso será marear la perdiz y ganar tiempo para que no haya nueva financiación autonómica en 2018, cuando se había comprometido a ello en 2017", ha aseverado.

Tras valorar que el debate "se traduzca en términos ciudadanos, pues debemos hacer posible que ningún ciudadano, viva donde viva, tenga prestaciones distintas en salud, educación o servicios sociales", la consejera ha lamentado que Montoro "no tiene ningún interés en abordar el debate de financiación autonómica".

PETICIÓN AL PP

La consejera ha recordado la propuesta andaluza "centrada en participar en mayor medida de la recaudación a través de los impuestos" y ha valorado el buen trabajo del grupo de trabajo en el Parlamento andaluz, donde "hay muchísimos puntos de coincidencia", por lo que cree que "habrá un consenso más que probable en el grupo de trabajo", aunque "nos tenemos que poner de acuerdo en matices".

Montero ha instado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, a que "si discrepa en la letra que el Grupo Popular ha escrito, y piensa que el sistema necesita nuevos recursos, bien porque no se ha leído lo que ha planteado el PP en el grupo de trabajo, bien porque se desdice de lo que plantea su grupo, que diga que el documento del PP es erróneo o que cambia de opinión y lo plantee en su grupo".

"No se puede ir diciendo una cosa en el grupo de trabajo y la contraria a los medios", ha aseverado Montero, quien ha indicado que "si el PP piensa que el sistema no tiene insuficiencia de recursos, será difícil construir un correlato de como financiar las comunidades autónomas, pues uno puede estar de acuerdo o no con cuestiones posteriores, pero debe estar de acuerdo en lo esencial".

Montero considera que el PP "como siempre, no está en la defensa de los intereses de Andalucía y anda más preocupado por ver cómo su situación personal y ver cómo cae o no al Gobierno de España", tras lo que le ha advertido de que "el Gobierno andaluz y el resto de fuerzas, con o sin el PP, darán la voz de Andalucía, voz clara en defensa de los intereses de la tierra".

Sobre la quita de la deuda, Montero, quien ha lamentado que el ministro "no consulta a las comunidades autónomas", ha indicado que Andalucía "no comparte la condonación de la deuda y está por la labor de reestructurar la deuda de las comunidades infrafinanciadas con el actual modelo". "El debate debe estar en la insuficiencia de recursos, no en la quita de la deuda; sustituir uno por otro es un debate tramposo que no ha lugar y que no vamos a permitir", ha añadido.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, quien ha recordado la importancia de la financiación autonómica, ha destacado que estas jornadas tienen un carácter técnico "donde se profundice en diversas opciones y para trasladarlo después a las organizaciones, para que sirva en la toma de decisiones". En estas jornadas participan expertos de Valencia, País Vasco, Madrid y Andalucía.