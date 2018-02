El Parlamento pide una unidad hospitalaria específica para la Fibromialgia

15/02/2018 - 13:03

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy pedir la creación de una unidad hospitalaria específica para la Fibromialgia. La consejera de Salud, María Martín, ha adelantado que la recomendación, por el nivel de población, es derivar a otras comunidades.

LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)

La propuesta, de corte socialista, ha sido aprobada con el voto en contra del PP y voto favorable de PSOE, Ciudadanos y Podemos e incluye solicitar una partida específica.

Los 'populares' sí han apoyado crear protocolos de coordinación entre Primaria y Especializada y dar visibilidad al colectivo, así como impulsar el tratamiento físico y rehabilitador.

La diputada socialista Nuria del Río ha presentado una propuesta que, ha estimado, afecta a 7.000 personas afectadas por Fibromialgia, Sensibilidad Crónica y Fatiga Crónica. Ha concretado que la unidad estaría compuesta por profesionales de Medicina Interna, Reumatología, Siquiatría y Enfermería.

Se trata de personas que tienen "difícil acogerse a minusvalías, a pesar de su merma drástica de la calidad de vida" y que no cuentan en el Servicio de Salud de una "unidad hospitalaria ni protocolo de actuación".

En el turno en contra, el 'popular' Felix Vadillo ha aclarado que no está en contra de estas personas al ser médico y conocer "bien", ha resaltado, lo que es "un síndrome, no una enfermedad rara" como había expuesto del Río.

Ha reconocido que son personas "incomprendidas" por su círculo e, incluso, por el sistema sanitario; y ha acusado al PSOE de hacer "populismo para buscar el voto" con ellas.

Ha relatado que "las asociaciones no recomiendan una unidad, porque es muy difícil crear una unidad de calidad en La Rioja con profesionales formados tendentes a mostrar una eficacia clínica, no lo conseguirían". Como médico, además, ha creído que "no hay que compartimentar a los enfermos".

Desde Ciudadanos, Rebeca Grajea, tras relatar el tormento de una persona que convive con el dolor, ha apoyado esta iniciativa para evitar el "constante peregrinaje" de estos enfermos, a la vez que ha afeado la ausencia de la consejera de Salud, María Martín, en este debate.

El diputado de Podemos Juan Calvo ha recordado que son patologías con un "cortejo de síntomas" y tratamiento multidisciplinar, para las que hace falta, "al menos, garantizar un protocolo de actuación". "Que los médicos de atención primaria sepamos cómo actuar", ha dicho.

La consejera de Salud, que ha vuelto a la Cámara al final de este debate, ha excusado su ausencia explicando que debía estar apoyando a las familias de niños con cáncer.

Ha dicho sentir por el Parlamento un "respeto" que no le permite decir lo que piensa de lo que se había dicho por parte de la oposición, y ha anunciado un encuentro con afectados para analizar cómo afrontar una situación que ha reconocido como compleja. Por último, ha apuntado que, dado el número de afectados, la recomendación no es crear una unidad en La Rioja sino derivar a otras comunidades.

CAMBIO CLIMÁTICO

Por otro lado, el Parlamento ha aprobado, con los votos en contra del PP, crear un grupo de trabajo con los sectores y agentes implicados por la actual situación de sequía, tales como sindicatos agrarios, grupos ecologistas y expertos, para hacer frente a las consecuencias del Cambio Climático.

Por otro lado, y por asentimiento, ha aprobado pedir al Gobierno de La Rioja que inste al central a hacer un mapa de la despoblación en España, y coordinar políticas concretas para los territorios con graves riesgos demográficos.

INTERPELACIÓN SOBRE EDUCACIÓN

La diputada socialista Emilia Fernández ha interpelado al consejero de Educación, Alberto Galiana, por el hecho de que "la comunidad educativa sigue revelándose" porque "La Rioja no va, tampoco en materia educativa".

Le ha acusado de no tener complejo para apoyar a la concertada, ante lo que Galiana le ha replicado: "No estamos a favor de la concertada, estamos a favor de la libertad, ustedes son estatalistas, nosotros tenemos la visión de las personas". Después, ha citado los 26 millones de euros la reforma integral sagasta y ha afirmado: "Si eso no es apostar por la pública"

PREGUNTAS A LOS CONSEJEROS

En el apartado de preguntas a los consejeros, Galiana, a preguntas del portavoz de Ciudadanos, Diego Ubis, ha indicando que se está "trabajando" en el Decreto de Escolarización mediante un grupo de trabajo formado por cinco directores de centros, inspectores y tecnicos de la consejería, y en el que participarán FAPA y CONCAPA.

En Servicios Sociales, la diputada de Podemos, Natalia Rodríguez ha recriminado su privatizción como "patito feo" del Gobierno. Ha señalado "más de veinte años de programas aislados; contenido desfasado" y una política de "parches" sin plan estratégico ni ratios por ley

El consejero Conrado Escobar ha recordado que "el Gobieno de La Rioja ejerce la tutela de los Servicios Sociales" y ha valorado los convenios con entidades como Aspace.

Desde el PSOE se ha querido saber la opinión del Gobierno al hecho de que, desde el Grupo Parlamentario Popular, se pidiera la comparecencia de María Elósegui. "Me caracterizo por ser persistente", ha reconocido la socialista Ana Santos al tiempo que ha preguntado al Ejecutivo "si considera que es una enfermedad" ser homosexual.

"No voy a desperdiciar un minuto para un tema que ha tenido veinte años de silencio", ha dicho. Ha creído que pedir esta comparecencia es "no tener ni idea de la realidad LGTBI".

La consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui se ha negado a analizar lo que pide un grupo parlamentario y el Ejecutivo no ha entrado a responder las preguntas sobre su opinión acerca de las personas LGTBI.

El socialista Ricardo Velasco ha querido destacar que, según BBVA, La Rioja es la comunidad que menos empleo va a crear. El consejero Galiana a creído: "Claro que los datos de la EPA son importantes, pero tienen márgenes de error".

No es el caso, ha creído, de los datos afiliación y, en este sentido, ha dicho que 2017 cerró con 3.222 afiliados, u ocupados más. Velasco ha apuntado que, en diez años, La Rioja ha perdido casi 10.000 cotizantes. Ha finalizado señalando cómo la última información conocida anunciaba que Jiman se va de Alfaro a Tudela.