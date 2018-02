PSOE quiere que PP pida perdón por instar a que Page dimitiera por no tener cuentas cuando Rajoy "no tiene ni horizonte"

15/02/2018 - 13:00

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, ha instado a que el PP regional "pida perdón" por "los cientos de veces que pidieron a Page que dimitiera por no tener presupuestos" el año pasado, cuando el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, "no tiene presupuestos ni horizonte para tenerlos".

TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios en las Cortes, Fernández ha recordado que los 'populares' de la región pidieron la dimisión del presidente autonómico "un montón de veces" y tuvo que "soportar acoso y derribo" durante muchos meses, pero ahora "están tardando en pedir la dimisión del Gobierno y de Rajoy".

La socialista ha lamentado que la "prioridad" del Ejecutivo central sean las próximas elecciones y su "ataque" a Ciudadanos, instando al PP a "ser coherente y buscar un acuerdo con sus aliados naturales y dejarse de tirarse los trastos a la cabeza, porque en medio están los ciudadanos de este país y de Castilla-La Mancha, que asisten con estupor a los ataques brutales del PP a Ciudadanos".

A su juicio, la estabilidad de España "no es su gran preocupación" sino las elecciones, criticando que mientras que no haya presupuestos nacionales habrá "nuevos recortes" ya que solo se podrá disponer del 50% de las partidas y "aún no han dado explicaciones a las comunidades autónomas de cómo nos va a afectar".

UCLM

De otro lado, a preguntas de los medios por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha precisado que la institución "necesita más que nunca la transparencia", y el rector, Miguel Ángel Collado, debe dar "explicaciones" de motivo por el que hay "un agujero de 25 millones de euros que hasta ahora se le ha estado ocultando al Gobierno".

"El rector no ha sido responsable, transparente y tendrá muchas explicaciones que dar, no ya al Gobierno de Castilla-La Mancha, sino a su propio Consejo Electoral". No obstante, ha defendido acometer primero una auditoría "y luego todo lo demás" porque "hay que saber exactamente qué es lo que está pasando".

Respecto al hecho de que la Comisión de Estrategia de la UCLM haya ratificado la segunda propuesta de futuras titulaciones, ha criticado que el rector "parece que no ha negociado absolutamente con nadie", convencida de que para hacer ese documento se debería hablar con la sociedad de la región y el Gobierno "porque el rumbo de la Universidad nos implica a todos".