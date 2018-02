El pleno aprueba las cuentas para este año por 251 millones de euros

15/02/2018 - 13:04

Salen adelante con 15 votos a favor y 14 en contra el proyecto de presupuestos

Salen adelante con 15 votos a favor y 14 en contra el proyecto de presupuestos

ALICANTE, 15 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado por 15 votos a favor y 14 en contra el proyecto de presupuestos para este año por 251 millones de euros, incluyendo los organismos autónomos. En la sesión extraordinaria celebrada este jueves, se ha rechazado la enmienda de devolución presentada por el grupo 'popular', con 20 votos en contra y una abstención.

El equipo de gobierno socialista ha logrado así sacar adelante sus cuentas, con el respaldo de sus exsocios de Gobierno --Guanyar Alacant y Compromís per Alacant--, además, del voto del edil no adscrito, Fernando Sepulcre. La enmienda a la totalidad del PP, modificada a enmienda de devolución, ha sido rechazada por PSPV, Compromís, Guanyar Alacant, Ciudadanos y el edil no adscrito.

Para el PP, las cuentas aprobadas son "un timo" porque se ha incluido el "documento 25" en el que se desgranan las enmiendas presentadas por Sepulcre y Guanyar Alacant. "Papelitos a cambio de votos", ha planteado el portavoz 'popular', Luis Barcala, que ha lamentado que se aprobaban las cuentas "por la puerta de atrás: el documento 25 es el timo de la estampita y se dejan engañar de la forma más burda".

Frente a ello, ha reclamado a sus ediles estar "orgullosos" por haber planteado un presupuesto alternativo. "Lo que es innegable es que se ha hecho un trabajo que nunca antes se había hecho", ha sostenido y ha defendido su enmienda a la totalidad de devolución en la que se ha efectuado un "análisis global de qué era lo que se presentaba y qué es lo que creíamos que se tenía que presentar".

En esa misma línea se ha pronunciado la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, que ha sostenido que Compromís y Guanyar "han sido incapaces de razonar las bondades" de las cuentas. Además, ha expuesto que Compromís no ha presentado "ni una sola enmienda" y que se fía "del humo" que "les está vendiendo" el partido socialista.

Giraldo ha subrayado que en su rechazo a los presupuestos "jamás nos saltamos la línea roja de la dimisión del alcalde". Por lo que se ha dirigido al alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, a quien ha planteado que estaba "a tiempo de dimitir, piénselo". Y Echávarri le ha contestado: "Está pensado, señora Giraldo".

Finalmente, la edil no adscrita, Nerea Belmonte, ha opinado que son los presupuestos "de la vergüenza", "nacidos de un tripartito en crisis que quería repartirse el pastel". "No son los presupuestos de Alicante, son los presupuestos de reparto del pastel y sin mirar por la ciudadanía", ha mantenido.

PRESUPUESTO SOCIAL

La edil de Hacienda, Sofía Morales, ha defendido unas cuentas en las que no se supera la tasa de referencia, el techo de gasto y en las que no se supera "el total de 10 millones de euros de inversiones, una cantidad pírrica". Condicionantes que ha alegado que son "imprescindibles" al estar sometido el Ayuntamiento a un "severo" Plan de Ajuste.

Con todo ha anunciado que se destinarán 800.000 euros para la compra de nuevas viviendas sociales. "El gasto social ha subido respecto para este año", de los 14,2 millones a los 24 millones en este presupuesto, ha continuado Morales, que ha destacado la mejora en la recaudación y que el "mérito" está en la inspección.

Por su parte, el no adscrito, Fernando Sepulcre, ha razonado su voto a favor pese a que los ha definido como cuentas "sin rumbo" y sin saber qué quiere ser la ciudad "de mayor" porque se carece de "un plan de ciudad". "No me voy a oponer a estos presupuestos, el daño sería peor", ha argumentado.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, que ha pedido que "los juicios del alcalde no pueden ser la condena de la ciudad". Por ello, "desde una posición de lealtad con los alicantinos, Compromís votará a favor de los presupuestos".

"La ciudad estará peor sin presupuestos", ha manifestado pese a reconocer que por "interés partidista" le vendría "mejor" ahogar al PSPV. "Hemos venido a hacer política, a favor de las personas y de la mayoría, porque la ciudadanía está harta de partidismos y exige política que permita acuerdos que permitan el bienestar de la gente".

Finalmente, desde Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, ha advertido de que la falta de participación ciudadana "deslegitima" un proceso de "consulta y participación" que tendría que haberse iniciado el pasado verano, tras tener las propuestas de todas las concejalías.

Además, ha cargado contra el portavoz del PP, Luis Barcala, a quien ha acusado de estar interesado en "bloquear este ayuntamiento, como si no estuviera bastante bloqueado" con su enmienda a la totalidad.