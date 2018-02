Blanco cree que el psoe ganará las generales y podemos quedará en cuarta posición

15/02/2018 - 12:12

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El eurodiputado, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Blanco, pronosticó en el 'Fórum Europa' este jueves que su partido ganará las próximas elecciones, Podemos quedará en cuarta posición, y el PP y Ciudadanos se disputarán las dos posiciones intermedias.

Durante su intervención en el acto organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid confesó que hace su propio pronóstico electoral desde el año 2000 a partir de los datos del CIS y que en esta ocasión intuye que "el PSOE ganará las próximas elecciones, será la primera fuerza y Podemos la cuarta", porque según sus cálculos "hay un partido en caída libre, el PP, y otro partido con un descenso acusado que es Podemos", mientras que el PSOE es el que "está en mejores condiciones para transformar esa pulsión de cambio en voto".

Usando un símil futbolístico indicó que "cuando uno se hace fuerte en el centro del campo es cuando está en mejores condiciones de ganar el partido", por lo que insistió en que el PSOE tiene "una gran oportunidad" frente a la "polarización" que, según opinó, le funcionó al PP en los pasados comicios.

Afeó a Ciudadanos y Podemos que no fueran capaces de ponerse de acuerdo para formar gobierno en 2016 y que ahora sí hablen para reformar la ley electoral. Y también se mostró seguro de que se cumplirán los cuatro años de legislatura porque "Rajoy va a aguantar hasta el final para aguantar él y hacer su sucesión. Él sabe por qué y yo lo intuyo. Los tiempos políticos de Rajoy no son los que favorecen a su partido".

Alineado con la actual dirección que lidera Pedro Sánchez, pese a que el exministro se mostró abiertamente partidario de la candidatura de Susana Díaz, dijo que una vez que pasa el proceso "competitivo" hay que aceptar el resultado y "todo el mundo tiene la obligación" de "hacer competitivo al PSOE. Tras recordar su paso por la Secretaría de Organización del PSOE, no hizo crítica alguna al nuevo reglamento del PSOE porque dijo que si la propuesta emana del secretario de Organización "doblemente bien" si además lo ha acordado con los territorios.

Sobre la posibilidad de que repita como candidato para seguir como eurodiputado, no fue tan claro y señaló que es una persona de partido y que "a quién le voy a dar la opinión sobre qué hacer es a la dirección de mi partido y luego la dirección de mi partido decidirá", aunque apuntó que siempre ha defendido que hay "más vida más allá de la política".

En otro orden de cosas, Blanco confesó que no le ha gustado, aunque la acata, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España a indemnizar a los etarras que atentaron contra la terminal 4 del aeropuerto de Barajas por malos tratos cuando fueron detenidos.

Sostuvo que en este caso cree que "puede haber alguna dosis de exageración" en el fallo, "por eso es tan importante el proceso selección" de jueces en ese tribunal, afirmó Blanco, que acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de no haber "estado a la altura a la hora de promover candidatos para las vacantes de este tribunal", en referencia a la magistrada María Elósegui.

Por otra parte, Blanco mostró su total respaldo a la labor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediado en Venezuela y lamentó que no se esté valorando su trabajo porque "hay gente que no quiere dialogo y negociación, sino imposición". Confió en que haya una "mayor consideración y respeto al trabajo que se está haciendo".

Se mostró "seguro" de que el trabajo de Zapatero "dará sus frutos", aunque apuntó que ya está dándolo porque no se ha producido la guerra civil que algunos preveían en Venezuela, "entre otras cosas por el esfuerzo de diálogo y entendimiento" del expresidente, al que definió como una "persona desinteresada", "básicamente de diálogo" y que apuesta por la democracia.

En clave nacional, Blanco mostró interés en comentar la situación política en Cataluña y criticó el "error de bulto" del Partido Popular de no dar una respuesta política" cuando se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parte del Estatut.

Cargó contra el Gobierno del Partido Popular por "haberse cruzado de brazos la legislatura pasada" y no aprovechar su mayoría absoluta para poner en marcha medidas políticas. Asimismo, criticó que cuando se produjo la consulta del 9-N de 2014 el Gobierno no hizo "nada" y se preguntó "por qué no fue capaz de aplicar el (artículo) 155 (de la Constitución) para frenar un acto de vulneración" del Estado de Derecho y permitir la sensación de impunidad".

Blanco consideró que "hizo bien" el PSOE en respaldar al Gobierno del PP en la aplicación del 155 porque supone "restablecer el Estado de Derecho" ante este "carnaval" que, sobre todo, perjudica a los catalanes.

(SERVIMEDIA)

15-FEB-18

MML/gja