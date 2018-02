PP y PSOE abogan por concienciar frente a 'Fake News', Ciudadanos pide un órgano regulador y Podemos rechaza la censura

15/02/2018 - 13:19

'Populares' y socialistas coinciden en la necesidad de concienciar a la ciudadanía frente a las 'Fake News', Ciudadanos aboga por un órgano regulador de visión digital y Podemos ha alertado del peligro de la censura ligada a razones de seguridad nacional.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo han expuesto representantes de estos partidos que han participado durante su intervención en la jornada 'El fenómeno de la desinformación en la era digital', que tiene lugar este jueves 15 de febrero en la sede del organismo estatal Red.es en Madrid.

Desde el PP, el parlamentario Teodoro García ha afirmado que el "intento de desinformar" a la ciudadanía tiene un objetivo y es "desestabilizar, crear corrientes de opinión y conducir al elector en una dirección concreta", por lo que ha apostado por la "concienciar" a los ciudadanos para contrarrestar sus efectos.

El socialista Óscar Galeano considera que el debate de la desinformación debe ser "prioritario" y ha apostado también por "la concienciación y la formación ciudadana" porque, en su opinión, la "ignorancia es un ecosistema perfecto para que las mentiras campen a sus anchas".

Del mismo modo, el parlamentario de Podemos y EQUO Jorge Luis Bail ha defendido que "la importancia" de este tema debe estar ligada a los derechos fundamentales de la ciudadanía, como es el de la libertad de expresión. Además, ha insistido en que no es un fenómeno nuevo y ha rechazado la censura, amparada en la cuestión de la seguridad nacional.

Vicente Ten, desde Ciudadanos, ha afirmado que aunque quizá la desinformación ha existido siempre "no con la velocidad" que se produce ahora, y ha apostado por crear un órgano regulador de visión digital porque "se está cambiando completamente la realidad". "Esto va muy rápido y quizás ese tren que está pasando no podamos tomarlo si no tomamos muchísimas acciones", ha avisado.

LASALLE: PENSAMIENTO CRÍTICO

Mientras, el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, ha asegurado que "hace falta generar un pensamiento crítico en la sociedad" y ha añadido que el ciudadano "ha de ser provisto de las herramientas necesarias para poder discernir la verdad y la falsedad".

D el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital ha dicho que "las empresas, que son las plataformas y están gestionando contenidos, no pueden absolutimizar la lógica del beneficio", sino que deben de incluir "parámetros éticos".

Según ha manifestado Lassalle, en la actualidad, "se está destruyendo la raíz misma sobre la que se sustenta el conocimiento y por ende la democracia, que se hace más fuerte tras existir una opinión pública formada y medios de comunicación transparentes". Sobre la inmediatez en la publicación de noticias, considera fundamental "tomarse tiempo" para reflexionar sobre las informaciones y los estímulos que recibimos.

Asimismo, en su participación en este foro, la abogada y responsable del servicio del Defensor del Internauta en la Asociación de Internautas, Ofelia Tejerina, ha explicado que "información falsa no significa información ilegal", es decir, que difundir 'Fake news' no es ilegal.