El alcalde de Santiago enmarca "dentro de la sátira y la crítica" el pregón de Carnaval y de "los límites del humor"

15/02/2018 - 13:15

Dice al Ayuntamiento de Zaragoza, tras pedirle información, que "defiendan a la Pilarica por encima de todo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha enmarcado "dentro de la sátira y la crítica" el pregón del humorista Carlos Santiago en el Carnaval de Compostela, así como "dentro de los límites del humor".

"Mucha gente está hablando pero poca gente ha tenido oportunidad de escuchar el pregón de Carnaval. Está contextualizado dentro de la sátira y crítica de un espacio de Carnaval y dentro de los límites del humor, que no siempre tienen que gustar, a veces incluso molestar", ha manifestado a preguntas de los medios el regidor compostelano.

En este sentido, Noriega ha insistido en que el pregón, criticado por representantes del PP y de la Iglesia, "está contextualizado dentro de una ola represiva que intenta regular la libertad de expresión y los derechos fundamentales". "Y que yo, desde el Ayuntamiento, no estoy dispuesto a alimentar", ha apostillado.

En este sentido, ha defendido que "la persona que ha hecho el pregón en este caso es una persona con mucho vínculo al mundo del teatro y tiene una larga trayectoria". "Se esté a criminalizar un pregón en un contexto de lo que es el Carnaval y la sátira y la crítica me parece terriblemente peligroso", ha subrayado.

"Yo no voy a ser cómplice de lo que entiendo que es una manipulación y que, incluso, puede llevar a situaciones que he vivido estos días desde esta polémica", ha manifestado, para añadir que desde el miércoles ha recibido "amenazas de muerte", pese a no haber ni asistido al pregón, así como "la propia persona vinculada al mundo del teatro".

"ENTENDER LOS CONTEXTOS"

"Hago un llamamiento a entender los contextos, a entender el humor, a entender las sensibilidades, todas las que sean, y a entender a que en el Carnaval se critica a este alcalde, a la religión o a otras cosas porque somos los que estamos en el día a día y forma parte de la expresión del pueblo en el momento del Carnaval, ha reivindicado.

"No voy a hacer otra declaración que pueda alimentar algo que va más allá de sensibilidades", ha abundado, para comentar que a "los que impulsan esto les gustaría regular todo, hasta la expresión del Carnaval". Al respecto, ha recordado que "en la Dictadura era el único espacio en libertad para que el pueblo se expresara". "No vayamos a convertir al carnaval en el único espacio sin derecho a la crítica en la democracia", ha aseverado.

En este sentido, ha resaltado que "Santiago es un espacio de libertades y de expresión cultural y de libertad de expresión en el contexto del Carnaval", al ser cuestionado sobre si el Ayuntamiento conocía de antemano el texto del pregón. "Me consta que lo que se está diciendo en muchos casos es falso", ha apostillado.

Finalmente, preguntado sobre si ha tenido contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza a raíz del malestar expresado, el alcalde de Santiago ha admitido que se les "ha pedido información". "Y les hemos dicho que defiendan a la Pilarica por encima de todo. Y que no se preocupen por nosotros, que somos hombres y mujeres concienciados en la trinchera para aguantar cualquier tipo de situación", ha concluido.