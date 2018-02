Barbón (FSA) acusa a Foro y PP de "tacticismo político" por no aceptar las enmiendas del PSOE en la PNL sobre Lada

15/02/2018 - 13:17

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ha afirmado que la abstención del PSOE ha permitido aprobar en el Congreso una PNL a favor de la continuidad de las centrales térmicas de Lada y Velilla. Todo ello, ha indicado, a pesar de que Foro no acepto las enmiendas de su partido para oponerse al cierre "de cualquier instalación mientras no hubiera un plan de transición energética justo".

OVIEDO, 15 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios durante la concentración en defensa de las pensiones públicas de este jueves en Oviedo, Barbón se ha posicionado sobre la aprobación este miércoles en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso del proyecto no de ley (PNL) presentado por Foro y PP a favor de la continuidad de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia).

El resultado de la votación fue de 16 votos a favor (PP, UPN y FORO), 11 votos en contra (Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana de Cataluña) y 9 abstenciones (PSOE).

En ese sentido, Barbón ha afirmado que su posición a favor de las térmicas es "clara, rotunda y nítida", pero ha indicado que Foro ha jugado al "tacticismo político". Así, ha señalado que el PSOE hizo una propuesta de enmienda "mucho más completa y no lo han aceptado".

Según Barbón, el partido de Álvarez-Cascos "no quería que se hablara de lo que decía nuestra enmienda". Así, la enmienda de los socialistas proponía oponerse al cierre de cualquier instalación de generación eléctrica mientras no hubiera un plan de transición energética justo "y pactado con administraciones, sindicatos, colectivos y empresarios y que repercuta económicamente y compense en el empleo".

"Foro no lo ha admitido porque el PP no le ha dejado incluir la critica al marco de actuación 2013-2018 y me parece injusto pensando en las comarcas mineras asturianas", ha señalado Barbón, que ha apuntado que la aceptación por Foro de esta enmienda supondría una crítica al Gobierno central.

Además, ha señalado que el PSOE también proponía un nuevo plan de carbón, "pero dejando claro que en la transición energética justa, como fuente de respaldo a la situación que tenemos, había que apostar el carbón nacional".

Por otro lado, ha indicado que el PP dice que no quiere poner una fecha al cierre de la minería, "pero ellos no ponen el apellido y ese es carbón autóctono". "Hay un momento en el que habrá que tomar una decisión y entre el importado y el autóctono la FSA tiene claro que tiene que ser carbón asturiano, leonés o aragonés", ha dicho.

Barbón ha señalado que a pesar de que Foro no ha aceptado estas enmiendas y "no quiso sentarse a negociar", el PSOE se abstuvo y "permitió que la PNL saliera adelante". Por todo ello, ha reiterado su acusación hacia PP y Foro de jugar al "tacticismo político y no ser claros".

"Nosotros tenemos una posición muy clara, nos oponemos al cierre de cualquier central de generación eléctrica sin alternativa real en el marco de la transición energética que culmina en el 2050, cuando tiene que haber 0 emisiones", ha sentenciado Barbón, que ha incidido en reclamar el cumplimiento del marco de actuación y un nuevo plan del carbón donde se establezca la primacía del carbón nacional.